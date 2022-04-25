الإثنين 25 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

روائح «كحك العيد» تفوح من شوارع الشرقية.. والأسعار تبدأ من 70 جنيها للكيلو

كحك العيد
كحك العيد

حالة من البهجة تظهر بالأسواق مع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، حيث تستعد الأفران بعرض كحك وبسكويت العيد  وتعتبر عادة شراء وتصنيع حلوى وبسكويت العيد متوارثة منذ القدماء المصريين منذ آلاف السنين، ومعظم الأسر المصرية تفضل شراء الكحك من الأفران البلدي لأنها تعتبر الأسعار بها في متناول الجميع خاص. بعد زيادة أسعار الدقيق السمن هذا العام.

ورصدت "الدستور" أسعار كحك العيد والبسكويت في بعض الأفران بشوارع الشرقية.

إبراهيم محمد، أحد العاملين بفرن بلدي في منطقة فيصل يؤكد تزايد حركة البيع والشراء هذا العام بنسبة تتخطى الـ50 % على الرغم من زيادة كبيرة في الأسعار.

 

أسعار كحك العيد بالشرقية

وخلال جولة ميدانية وجودنا ان أن توافد المواطنين لشراء الكحك والبسكويت هذا العام في تزايد مما كان في العام الماضي والأسعار مقارنة بالعام الماضي أعلى بسبب السمنة الزائدة هذا العام والدقيق ولكن الأسعار في الأفران أقل بكثير عن المحلات، في حين أن سعر البيتى فور بالشيكولاتة بـ55 جنيها والغريبة بـ60 جنيها، والبيتى فور فورماسيل محشي مربى من الداخل بـ55 جنيها.


بينما تراوح أسعار الكحك السادة في بعض الأفران من 70 إلى 85 جنيهًا، والكحك المحشي بالفستق والبندق من 100 إلى 120 جنيهًا، بينما بلغ سعر البسكويت السادة المقرمش ما بين 60 إلى 70 جنيهًاويزيد حسب الإضافات، وبلغ سعر البيتي فور في بعض المحلات من 65 وحتى 100 جنيهًا، فيما تتراوح أسعار الغُريبة بين 75 إلى 100 جنيهًا على حسب الخامات المستخدمة في تزيينهم.

 

أمّا أسعار العلب الجاهزة فتبدأ أسعارها من 75 إلى 95 جنيهًا حسب الكمية والمكونات ويعتمد الأفران علي السمنة المخلطة وليس البلدي لذالك الأسعار في متناول الجميع.

وبلغ سعر البيتي فور في بعض المحلات من 65 وحتى 100 جنيه، فيما تتراوح أسعار الغُريبة بين 75 إلى 100 جنيه على حسب الخامات المستخدمة في تزيينهم.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

وجوه رمضان «7»

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