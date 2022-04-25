الإثنين 25 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مستشفى أولاد صقر يستقبل طفل سقط من أعلى سلم منزله بالشرقية

إسعاف
إسعاف

أصيب طفل من محافظة الشرقية إثر سقوطه من أعلى سلم منزله، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تلقى اللواء محمد والى، مدير اأمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا باستقبال مستشفى أولاد صقر المركزى، للطفل “أحمد.ص.أ” يبلغ من العمر 7 سنوات، مقيم قرية الشلابوة، دائرة مركز اأولاد صقر، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج.

وتبين وقوع إصابته إثر سقوطه من أعلى سلم منزله.

وفى سياق متصل، لقى طفل مصرعه فيما أصيب شخص بمحافظة الشرقية، فى حادث تصادم وقع بين دراجتين بخاريتين دائرة مركز شرطة  فاقوس، وتم نقل الجثة لمشرحة  مستشفى فاقوس والمصاب للمستشفى لتلقى الخدمة الطبية.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى  فاقوس المركزى بوصول" يسرى. م. ي " 15 عامًا مقيم البيروم دائرة مركز فاقوس، جثة هامدة، و" محمد. ك. ع" 50 عامًا مقيم فاقوس مصابًا بكسور وسحجات بأنحاء الجسد، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، وتقديم الخدمة الطبية للمصاب.

وتبين من التحريات وقوع حادث تصادم طريق "فاقوس- أبوكبير" أمام قرية البيروم بين دراجتين بخاريتين يقودهما المتوفى والمصاب، مما أسفر عن حدوث وفاة الأول وإصابة الثانى، تم رفع آثار الحادث من الطريق، وبالعرض على النيابة صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

طفل السوق طريق تصادم حادث تصادم النيابة منزل

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