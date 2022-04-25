يارا إبراهيم تشارك فى فيلم عيد الفطر «أشباح أوروبا»

تشارك الإعلاميه يارا إبراهيم في أحداث فيلم "أشباح أوروبا" الذي من المنتظر انطلاق عرضه في موسم عيد الفطر المقبل.

وتلعب يارا دور إعلامية تقابل أبطال العمل في فرنسا وسط مساعدتها لهم للخروج من أزمتهم هناك، في إطار من الأكشن والدراما الاجتماعية.

وأشارت يارا، في بيان صحفي، إلى أنها سعيدة للغاية للاشتراك في هذا العمل الذي وصفته بالناجح، والذي سيكون بمثابة حالة مختلفة خلال أيام عيد الفطر المبارك بكافة الدول العربية.

أحداث الفيلم تدور حول مجموعة إخوة يقررون التحقق من خبر ما قيل لهم قد يغير حياتهم، وأثناء عملية البحث يتعرضون لكثير من المواقف والصراعات تتجسد من خلال مجموعة من مشاهد الحركة والتشويق.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والمغامرات، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية، ويشاركها بطولته أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبوالحسن، قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبوالسعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي.

على جانب آخر تستأنف هيفاء وهبى خلال الفترة المقبلة تصوير فيلمها السينمائى الجديد "رمسيس باريس" بعد فترة توقف بسبب انشغال بعض أبطاله بأعمالهم الرمضانية.

وتدور أحداث الفيلم الثاني للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي "رمسيس باريس"، في إطار كوميدي، وسيتم تصويره بين فرنسا ومصر، وتدور أحداث الفيلم في إطار لايت كوميدي حول قطعة من الحشيش تمت قراءة تعويذة معينة عليها، ومن يشرب منها يجد نفسه في بلد آخر، وبعد تجمع أبطال العمل في فرنسا يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.

يشارك في بطولة «رمسيس- باريس» كل من هيفاء وهبي، ومصطفى خاطر، ومحمد ثروت، ومحمد سلام، محمد أسامة «أوس أوس»، ومحمود حافظ، وسميرة مقرون.

الفيلم من إخراج وإنتاج أحمد خالد موسى، وريمون رمسيس، ومن تأليف كريم حسن بشير، والعمل من المنتظر طرحه في موسم عيد الأضحى.