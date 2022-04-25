زيلينسكى يهنئ ماكرون على إعادة انتخابه رئيسا لفرنسا

هنأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على إعادة انتخابه، قائلا إن ماكرون "صديق حقيقي".

وكتب زيلينسكي على حسابه على تويتر "تهانينا للرئيس والصديق الحقيقي إيمانويل ماكرون على فوزه في الانتخابات".

وأضاف "أتمنى أن يحقق إيمانويل ماكرون نجاحات جديدة لصالح الشعب الفرنسي. أقدّر دعم فرنسا وأنا مقتنع: أننا نسير معا لتحقيق انتصارات مشتركة جديدة! لأوروبا قوية وموحدة!"

وفي سياق متصل، بدأ أنصار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاحتفال بإعادة انتخابه بالموسيقى والرقص في ظل برج إيفل في باريس بعد ساعة من غلق مراكز الاقتراع.

ولوح مئات المحتفلين بأعلام فرنسا والاتحاد الأوروبي في أعقاب التوقعات التي أشارت إلى فوز كبير لماكرون على مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان.

وتقدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشكل حاسم على منافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبان، وسيعاد انتخابه رئيسا لفرنسا وفقا لتوقعات محطتي "فرانس 2" و "تي إف 1" بعد انتهاء الجولة الأخيرة من التصويت مساء اليوم الأحد.

وحصل ماكرون على نحو 58 % من الأصوات مقارنة بـ 42% للوبان، بحسب توقعات استطلاعات الرأي عقب انتهاء التصويت .