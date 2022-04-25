الإثنين 25 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الدفاع الأرمينية تعترف بوجود جنديها المفقود فى أذربيجان

الدفاع الأرمينية
الدفاع الأرمينية

أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية أن الجندي الذي انقطع الاتصال به في وقت سابق موجود في أذربيجان.

 

وقالت وزارة الدفاع: "في 23 أبريل، انقطع الاتصال بالجندي أرتور مارتيروسوف. وبدأت عمليات البحث والإنقاذ بالاشتراك مع ممثلي القوات المسلحة الأذرية من خلال وساطة الجانب الروسي. 

 

واتضح أن مارتيروسوف عبر الحدود في نفس اليوم، في ظروف لم يتم تحديدها بعد، وهو الآن في الجانب الأذربيجاني".

 

وأكدت الوزارة أنه يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الجندي. وأمر وزير الدفاع بالتحقيق في ظروف الحادثة. كلأعلنت السلطات الأذرية في وقت سابق اعتقال عسكري أرمني حاول التسلل للأراضي الأذربيجانية يوم أمس.

أذربيجان تعترف مفقود وجود أرمينيا

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وائل لطفي

وجوه رمضان «7»

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