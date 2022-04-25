«العائدون» الحلقة 23.. كيف تورط مرسى فى تجنيد الإرهاب بسوريا؟

تضمنت الحلقة 23 من مسلسل العائدون ذكر رئيس الجماعة الإخوانية الراحل محمد مرسي، وهو ما جاء على لسان أحد الغاضبين المنضمين إلى تنظيم داعش عندما شعر بالخوف والخطر إثر ما يتعرض له هو وزملاؤه من مخاطر نتيجة انتقالهم من بلد إلى آخر بسبب ملاحقة المخابرات المصرية لهم بالتعاون مع مخابرات عدد من الدول.

وتوجه بالسؤال متحيرًا إلى "علاء" بقوله "إحنا كنا صح ولا غلط؟، أنا ما اترددتش لحظة لما الرئيس مرسي فتح باب الجهاد في سوريا وجيت"، وهو ما يعكس كيف تورط مرسي في تجنيد عناصر إرهابية بزعم الجهاد في دول أخرى.

وكانت قد عرضت الحلقة السابقة من المسلسل استقالة عدد من قادة المخابرات الأجنبية المساندة لتنظيم داعش، وذلك بعد تسبب مصر في فشل مخططهم الإرهابي.

وتقدم "كمال" باستقالته من جهاز المخابرات الأجنبي بعد فشل خطته الأولى، بعد أن قال له رئيسه إنه سيضطر لقبول الاستقالة لأنه يحتاج إلى كبش فداء، ولكنه في الوقت ذاته يحتاجه لإدارة شركة الحراسة التي ستكون غطاءً لـ"داعش" بعيدًا عن الجهاز.

وعلى جانب آخر شهدت الحلقة السابقة إشادة "سياف" بمهارة "علاء" في التصوير وإخراج مقاطع الفيديو، وطلب من "نزار" ضمه إلى مجموعة العمل المقرر إلحاقها للعمل مع "كمال".

ويعرض مسلسل «العائدون» حصريا في العرض الأول على قناة DMC ومنصة watch it، وهو بطولة كل من أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة «ميديا هب سعدى – جوهر».

تدور أحداث المسلسل الذى يتناول أحد ملفات المخابرات المصرية ومستوحي من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020 لكشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى استهداف مصر والمنطقة العربية.

