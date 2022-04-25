الإثنين 25 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة المنصورة يفتتح مركز التدريب والتطوير بجراحة الجهاز الهضمى

رئيس جامعة المنصورة
رئيس جامعة المنصورة يفتتح مركز التدريب

تفقد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة المراحل النهائية لمبنى زراعة الكبد بمركز جراحة الجهاز الهضمى، كما افتتح مركز تدريب وتطوير وحدات طبية  بالمركز تشمل افتتاح تطوير الجناح الاقتصادى ومركز التدريب لمناظير جراحات الجهاز الهضمى، وحدات التكييف المركزى الجديدة.


جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور محمد حجازى المدير التنفيذى للمراكز الطبية والمستشفيات، والدكتور محمد عبد الوهاب المشرف على برنامج زراعة الكبد، والدكتور أمجد فؤاد رئيس أقسام الجراحة، والدكتور حلمى عزت مدير مركز جراحة الجهاز الهضمى.

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وأكد الدكتور أشرف عبد الباسط، على تميز الخدمات الطبية لمركز جراحة الجهاز الهمى منذ إنشائه وحتى الآن فى إجراء عدد كبير من العمليات للمصريين وغير المصريين، فى فترة وجيزة مما ساهم فى القضاء على قوائم الانتظار، مضيفاً أن جهد هذا فرق ساهم فى الارتقاء بمكانة جامعة المنصورة محليا وإقليميا وعالميا. 

وأشار الدكتور حلمى عزت  إلى أن الافتتاحات الجديدة تأتى فى إطار تطوير الخدمات الطبية بالمركز وتقديمها على أعلى مستوى حيث تم افتتاح تطوير الجناح الاقتصادى ومركز التدريب لمناظير جراحات الجهاز الهضمى، ووحدات التكييف المركزى الجديدة .

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وأضاف أن المركز يخدم المرضى من كافة محافظات مصر  مما ساهم فى القضاء على قوائم الانتظار من المرضى،  كما يقدم المركز خدمات تعليمية وتدريبية  لأطباء البورد العربى.


ونوه بتضمن فرق العمل بالمركز لأساتذة وأساتذة مساعدين ومدرسين واستشاريين فى تخصصات زراعة الكبد والتخدير والباطنة والأشعة وتحليل الأنسجة، مما يعكس تكامل العمل بين مختلف التخصصات الطبية بمركز جراحة الجهاز الهضمى.

 

كما تفقد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة  المراحل النهائية لمبنى زراعة الكبد بمركز جراحة الجهاز الهضمى، مشيداً بالجهد المبذول من فريق الأطباء بالمركز وفريق زراعة الكبد منذ إنشائه وحتى الآن فى إجراء عدد كبير من العمليات للمصريين وغير المصريين، فى فترة وجيزة مما ساهم فى القضاء على قوائم الانتظار، مضيفاً أن جهد هذا الفريق ساهم فى الارتقاء بمكانة جامعة المنصورة محليا وإقليميا وعالميا، ونتيجة هذا الجهد والسمعة العالمية يتم حاليا الانتهاء من مبنى زراعة الكبد، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبلغ حجم الدعم المقدم لاستكمال المشروع 460 مليون جنيه.

 

وأشار الدكتور محمد عبد الوهاب، إلى أن الوصول إلى عملية زراعة الكبد رقم 910 ليس سهلا، ويعد من أكبر أرقام عمليات زراعة الكبد التى تم إجراؤها، لافتا إلى أن المركز يخدم المرضى من كافة محافظات مصر ومن دول ليبيا وفلسطين والعراق واليمن وسوريا والأردن والسودان والسنغال، حيث أجرى فريق زراعة الكبد للمركز 55 عملية لمرضى غير مصريين.


وأوضح أن معاملة الدولة المصرية للمرضى من الدول العربية التى تعانى من مشاكل سياسية معاملة المرضى المصريين فى تكلفة إجراء العملية، لافتا إلى  إجراء فريق العمل بالمركز 8 عمليات زراعة كبد شهريا، مما ساهم فى القضاء على قوائم الانتظار من المرضى، حيث تتحمل الدولة تكلفة إجرائهم للعملية  .

أشرف عبد الباسط جامعة المنصورة المراحل النهائية الكبد الجهاز الهضمي

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