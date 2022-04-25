الإثنين 25 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ختام دورى شباب الجامعات تحت شعار «المخدرات رحلتها قصيرة»

دوري رياضي
دوري رياضي

تحت رعاية نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي،  بدأ ختام فعاليات دوري الجامعات، والذي ينظمه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالتعاون مع معهد إعداد القادة بحلوان، تحت عنوان: "المخدرات رحلتها قصيرة ماتسافرهاش ..أنت أقوي من المخدرات".

 حضر الفعاليات عمرو عثمان مساعد وزيرة  التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتور هشام فاروق مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بحلوان.

وأكد الصندوق، أن ذلك يأتي في إطار تنظيم الدوري الرياضي لطلاب وطالبات الجامعات في إطار المرحلة الجديدة من حملة "المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش.. أنت أقوى من المخدرات"، بمشاركة تطوعية من النجم العالمي محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطني ونادى ليفربول الإنجليزي، وشهدت تفاعلًا كبيرًا من جانب الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تضمن الدوري الرياضى، والذى استمر في الفترة من 22 الى 24 أبريل الجاري، مشاركة 250 طالبًا وطالبة من الفرق الرياضية في 24 جامعة مصرية على مستوى الجمهورية.

جدير بالذكر، أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نشر على صفحته الرسمية " الفيس بوك "  رسم جرافيتي لصورة كابتن  "محمد صلاح" احتفالًا بنجاح  المرحلة الجديدة من حملة ‪"‬المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش .. أنت أقوي من المخدرات"، بمشاركة تطوعية من النجم العالمي محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطني، ونادى ليفربول الإنجليزي.

كما نشر الصندوق صورة الرسم الجرافيتي من ابتكار وتصميم المتعافين داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة، ضمن المنتجات التي ينفذها المتعافين داخل هذه المراكز، حيث تمثل ورش التدريب جزء أساسي من برنامج العلاج بالعمل بمراكز تأهيل وعلاج مرضى الإدمان وفقًا للمعايير الدولية.

وزيرة التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي محمد صلاح التضامن التعليم العالي

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