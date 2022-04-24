مصرع 3 وإصابة 11 في انقلاب سيارة بطريق السويس الإسماعيلية

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرين في حادث مروري مروع وقع مساء اليوم الأحد، بطريق السويس الإسماعيلية.

تلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق الإسعاف بالإسماعيلية، يفيد وقوع حادث مروع بطريق السويس - الإسماعيلية.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق وأسفر عن مصرع فاطمة السيد عوض، 40 عاما ربة منزل ونجلاء أحمد على، 50 عاما، وعبد الرحمن بخبث، 20 عاما طالب، فيما أصيب 11 راكبا باصابات تنوعت بين كسور وسحجات وكدمات، وتم نقلهم إلى مستشفى أبو خليفة، لتلقى الإسعافات الأولية.