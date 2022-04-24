الأحد 24 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يتفقد صومعة طنطا فى أول أيام استقبال القمح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صومعة طنطا، مساء اليوم، في مستهل موسم حصاد القمح لعام ٢٠٢٢، بحضور الدكتور خالد أبوشادي وكيل وزارة الزراعة والمهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، وبدأت العربات المحملة بمحصول القمح بالتوافد على الصوامع لتسليم القمح طبقا للشروط التي أعلنت عنها الدولة مؤخراً.
وتابع المحافظ مراحل استقبال القمح فور وصوله وقبيل تخزينه، مؤكداً أن المحافظة بدأت منذ فترة في تجهيز الصوامع والشون وغيرها من أماكن التخزين استعدادا لاستقبال موسم القمح في العام الحالي، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها توفير عملية تخزين آمنة لمحصول القمح، مشيراً إلى أن المحافظة على استعداد لاستقبال 246 ألف طن من القمح في 22 موقع تخزيني .

محافظ الغربية يتفقد صومعة طنطا اول أيام استقبال

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجوه رمضان «7»

الأكثر قراءة

ماركو أسينسيو لـ«الدستور »: صلاح من أفضل لاعبى العالم.. وفوجئت بعدم تأهل مصر إلى المونديال

أسماء المفرج عنهم بـ«عفو رئاسي»

قيمة زكاة الفطر 2022 فى مصر والحد الأدنى لإخراجها للموسر والمُعسر

الحكومة تحظر نقل القمح بين المحافظات وتتوعد بعقوبات رادعة

الرئيس السيسى يؤكد تطلع مصر لتعزيز التعاون بين مصر والأردن والإمارات

أم تنهى حياة طفلتها بمعاونة عشيقها فى الشرقية.. وتحرك من النيابة ضد المتهمين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

إرهابيون وعلمانيون.. وبينهما «الأزهر» متفقٌ عليه

كريم فرغلى

التنمر على مذهب برامج المقالب

محمد المعتصم

«الاختيار».. إعادة الاعتبار لأبناء سيناء.. «لافى» و«العرجانى» على سبيل المثال

علي سعدة

سأظل أدافع بكل ما اوتيت من قوة عن الأزهر الشريف.. منارة الإسلام

د. منى حلمى

الكتابة والعاصمة العالمية للكتاب 2022

لواء.حمدى البطران

بريطانيا والإرهاب

رشا عبدالمنعم

المسرح المدرسى.. ضرورة تربوية لا رفاهية

القس. رفعت فكرى

بهجة العيد فى بورسعيد

صور

مباراة الأهلى والرجاء

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

محطة تل أبيب

المزيد

ظهور مرض التهاب الكبد المجهول في إسرائيل

سفير مصر لدى تل أبيب يشارك فى «قداس كنيسة القيامة» (صور)

الأردن يدين تقييد إسرائيل الوصول إلى كنيسة القيامة