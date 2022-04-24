محافظ الغربية يتفقد صومعة طنطا فى أول أيام استقبال القمح

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صومعة طنطا، مساء اليوم، في مستهل موسم حصاد القمح لعام ٢٠٢٢، بحضور الدكتور خالد أبوشادي وكيل وزارة الزراعة والمهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، وبدأت العربات المحملة بمحصول القمح بالتوافد على الصوامع لتسليم القمح طبقا للشروط التي أعلنت عنها الدولة مؤخراً.

وتابع المحافظ مراحل استقبال القمح فور وصوله وقبيل تخزينه، مؤكداً أن المحافظة بدأت منذ فترة في تجهيز الصوامع والشون وغيرها من أماكن التخزين استعدادا لاستقبال موسم القمح في العام الحالي، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها توفير عملية تخزين آمنة لمحصول القمح، مشيراً إلى أن المحافظة على استعداد لاستقبال 246 ألف طن من القمح في 22 موقع تخزيني .