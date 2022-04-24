الإثنين 25 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وسط موجة نزوح عالية.. مقتل 160 في أعمال عنف بدارفور

اشتباكات دارفور السودانية
اشتباكات دارفور السودانية

أفاد آدم ريجال المتحدث باسم التنسيقية العامة للاجئين والنازحين في دارفور، بمقتل ما لا يقل عن 160 شخصا، اليوم الأحد، في أعمال عنف في إقليم دارفور المضطرب غرب السودان والذي يشهد نزاعا منذ عقود.

 

وأوضح ريجال أن أعمال العنف هذه بدأت الجمعة في كرينك على بعد حوالى 80 كلم من الجنينة، عاصمة غرب دارفور، حيث قتل ثمانية أشخاص، حسبما أوردت وكالة "فرانس برس".

 

وكانت منطقة كرينك شهدت أمس الأول الجمعة قتالا قبليا على خلفية مقتل اثنين من الرعاة بواسطة مسلحين دخل أثرهم إلى المنطقة، قبل أن تتجدد الاشتباكات الدامية فجر اليوم الأحد، مخلفة قتلى وجرحى، وسط موجة نزوح عالية.

 

الطيران الحربي يتدخل 

وكشفت حكومة ولاية غرب دارفور في وقت سابق اليوم، عن وصول طائرة عسكرية لحسم القتال القبلي الذي تشهده منطقة كرينك.

 

وقال أمين حكومة ولاية غرب دارفور المكلف ممثل محمد زكريا محمد، وصلت طائرة حربية قادمة من القيادة العسكرية بالخرطوم لحسم التفلتات الأمنية.

 

واتخذت لجنة الأمن الولاية جملة من التدابير الأمنية فيما يتعلق بإرسال تعزيزات عسكرية اضافية إلى رئاسة المحلية بجانب تحريك قوات أخرى لتمشيط الطرق المؤدية إلى المحليات والعمل على محاربة الظواهر السالبة خاصة استخدام الدراجات النارية.

 

ودعا زكريا الأطراف المتصارعة للاحتكام لصوت العقل والعمل على مساعدة الأجهزة النظامية لتعزيز الاستقرار، مناشدا الإدارات الأهلية القيام بدورهم كاملا في إرساء قيم التسامح والتعايش السلمي وقبول الآخر.

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وائل لطفي

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