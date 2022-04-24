ملخص الحلقة 23 من الكبير أوي 6| عفريت العترة يتحكم في الكبير وجوني يستغله على يوتيوب

تواصل حلقات مسلسل الكبير أوي في الجزء السادس في جذب المشاهدين، كونه العمل الكوميدي الأكثر نجاحًا حتى بعد تغيبه 7 مواسم رمضانية بعد عرض الموسم الخامس، وكل حلقة تتصدر الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء بمواقف الأبطال وعائلة الكبير أوي أو الضيوف الذين يحلون على المسلسل.

بدأت الحلقة الثالثة والعشرون من الكبير أوي 6، لا تزال العروسة التي أرسلها حزلقوم هدية للعترة تسيطر على الأحداث، فبعد أن حاول الكبير التخلص من لعنتها سكنت جسم العترة، وحينما حاول تخليص جسد العترة "مصطفى غريب" بعد أن حولته لشخص مخيف، وسخر منه حوله لقرد شمبانزي، وبدأ في مخاطبتهم وكل ما يغضب العفريت يحوله لفرد ويعيده مرة أخرى، وبدأ العترة في التحكم في ابيه "الكبير أوي" وزوجته مربوحة "رحمة أحمد" ويملي عليهم أوامره.

تطورت الأحداث بشكل كبير في مسلسل الكبير أوي الجزء السادس الحلقة 23، فبعد تحول الكبير على يد عفريت العترة إلى قرد، تترجى مربوحة العفريت “اللباد” لإعادة الكبير إلى هيئته الأولى.

على الجانب الآخر يبدأ جوني في التفكير في استغلال عفريت العترة لتحقيق أكبر مشاهدات عبر اليوتيوب؛ فيتفق مع هجرس على إقناع عفريت العترة اللباد على تقديم فيديو عبر يوتيوب، ويوافق العفريت على ذلك، ويبدأ جوني في تسجيل الفيديو ويظهر عفريت العترة في الفيديو، ويبدأ جوني في إلقاء بعض الأسئلة على العفريت، مثل انتماءه الكروي وأفضل لاعب بالنسبة له، ومن هم الأشخاص الذين لبسهم العفريت خلال حياته.

كما يسأل جوني العفريت عن أمنيته، فيقول العفريت إن أمنيته الوحيدة هي عمل كشك لوالده العفريت.

ويقوم الكبير بندب حظ العترة من خلال أشعار، وتحاول مربوحة أن تؤكد للكبير أنها قرأت من خلال إحدى الصفحات على الإنترنت طريقة إخراج اللباد من جسد العترة، وذلك في مشهد كوميدي، حيث تنصحه بعمل زار لإخراج العفريت.

ثم يصطحب الكبير عفريت العترة في جولة في المزاريطة، فيذهب به إلى قهوة المزاريطة، ويقابل في المقهى نفادي، حيث قام بالاتفاق معه مسبقا على مقابلته في المقهى وترتيب اللقاء على أنه صدفة، كما استعان الكبير بفرقة طبل بلدي لاستقبال عفريت العترة.

قال نفادي للكبير إن لديه خطة أخرى لإخراج العفريت، وهي استدعاء ساحر من جنوب أفريقيا لإخراج العفريت ولكن الكبير يطلب من نفادي أن يبدأ في تجهيز فرقة الزار لإخراج العفريت من جسد العترة، وتبدأ فرقة الطبل البلدي في عزف أنغام الزار، بالإضافة إلى الاستعانة بفرقة موسيقية من جنوب أفريقيا، وينجح الكبير في إخراج العفريت من جسد العترة.

ثم يبدأ حوار كوميدي بين نفادي والعفريت الذي يرغب في الخروج من المزاريطة ويصطحبه نفادي.

في سياق متصل يفوق العترة من الإغماء بعد خروج العفريت من جسده، ويقول لوالده الكبير لماذا لم يستعين بحماده هلال من مسلسل المداح لإخراج العفريت من جسده؟.. ويطلب العترة من الكبير إحضار حماده هلال، فيما يطلب الكبير من فرقة الطبل البلدي عزف لحن من ألحان النجم حماده هلال لتتوالي الأحداث، وتكشف لما الحلقات القادمة عن مغامرات الكبير مع أبناؤه وزوجته مربوحة.

مواعيد عرض مسلسل الكبير اوي الجزء السادس الحلقة 23

ويُعرض المسلسل بشكل حصري على شبكة قنوات "ON E" قبل بداية موسم رمضان، إذ يتم بث المسلسل وإعادته من خلال قنوات الشبكة فقط.

وجاءت مواعيد عرض الحلقة 23 من مسلسل الكبير أوي 6، والتي من المقرر عرضها مساء اليوم بعد أذان المغرب مباشرة في تمام الساعة 6:20 مساءً، وتتم إعادة الحلقة في تمام الساعة 1:50 صباحا، وذلك للمرة الأولى بعد العرض الأول، في حين يتم إعادتها للمرة الثانية في تمام الساعة 2 ظهرا من مساء اليوم التالي.

مسلسل "الكبير أوي" من بطولة أحمد مكي، الوجه الصاعد رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوي، علاء زينهم، عُبد الرحمن حسن، مصطفى غريب حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدي الميرغني، نرمين الفقي، و أسماء جلال، و سليمان عيد وآخرين و تأليف مصطفى صقر وإخراج أحمد الجندي.