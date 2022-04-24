نسيمكم فرحة.. المصريون يحتفلون بشم النسيم: «جانا.. وفرحنا به»

يحتفل المصريون بعيد شم النسيم، الذى يحل هذا العام متزامنًا مع شهر رمضان الكريم، لتمتزج تلك المناسبة المصرية الخالصة بروحانيات الشهر المعظم.

وسيؤثر الصوم على الاحتفال بهذه المناسبة، لكن المصريين دائمًا ما يرفعون شعار «ربنا ما يقطعلنا عادة»، لذلك لن يلغوا الاحتفالات بالكلية.

فمن المنتظر أن يمارس أبناء النيل طقوس هذا العيد، سواء قبل المغرب من خلال جناح الأمة المسيحى، الذى أفطر بحلول عيد القيامة، أو جناحها الثانى المسلم، بعد أذان المغرب، التى تتضمن الخروج إلى المتنزهات، وأكل الأسماك المملحة والبيض الملون والبصل الأخضر.

تأتى هذه الاحتفالات وسط استعدادات وإجراءات حكومية، تتمثل فى فتح الحدائق العامة، وتجهيز المستشفيات، والرقابة على الأسواق ومواقف السيارات وتطبيق إجراءات الوقاية من «كورونا»، علاوة على منع التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

«الصحة» إلغاء الإجازات ونشر سيارات الإسعاف لتأمين الاحتفالات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، عن خطة التأمين الطبى لاحتفالات المصريين بـ«عيد القيامة المجيد» وعيد شم النسيم وعيد تحرير سيناء، وذلك بمشاركة جميع الجهات المعنية فى الوزارة والمديريات التابعة لها.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم «الصحة»، إن الخطة تتضمن انعقاد غرفة إدارة الأزمات بديوان عام الوزارة على مدار الساعة ورفع حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى وإلغاء جميع الإجازات فى المستشفيات، خاصة فى أقسام الاستقبال والطوارئ، لتأمين احتفالات المصريين. وأضاف الدكتور عمر قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائى، أن الوزارة لديها مخزون كافٍ من مصل التسمم الممبارى «البتيوليزم»، الذى يستخدم فى حالات التسمم الغذائى، ويقدم بالمجان فى جميع المنشآت الطبية.

وأشار الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف، إلى أنه سيدفع بـ١٢١٢ سيارة إسعاف على مستوى الجمهورية مجهزة بكل الأجهزة الطبية والمستلزمات للتعامل مع الحالات الطبية الطارئة، إضافة إلى الدفع بـ٢٢ لنش إسعاف لتأمين المجرى الملاحى لنهر النيل.

وأضاف «جاد» أن هناك ٣٤٤ سيارة إسعاف موجودة بمحيط الكاتدرائيات والكنائس لتأمين رواد قداس عيد القيامة المجيد، و٢٣٤ سيارة إسعاف بجوار الحدائق والشواطئ.

وقال الدكتور حلمى عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، إنه جرى تحديد مستشفيات الإخلاء الطبى والتأكد من وجود مخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم.

«التنمية المحلية» تفتيش على الأسماك وجاهزية المستشفيات ورقابة للسيرفيس

وجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، المحافظين، برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال الأعياد، مع التطبيق الصارم لإجراءات الوقاية من فيروس «كورونا المستجد».

وحسب الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، تضمنت توجيهات «شعراوى» التأكد من جاهزية المستشفيات وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية بها، والتنسيق مع الجهات المعنية كافة لمتابعة مواقف السيارات والنقل العام، لمنع استغلال المواطنين من أى تصرف غير مسئول.

واشتملت التوجيهات كذلك على تكليف مديريات التموين والطب البيطرى بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق، خاصة فى أماكن عرض اللحوم والدواجن المجمدة، ومحال الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة، ومنافذ بيع السلع الأساسية ومحطات البنزين، علاوة على رفع وإزالة تراكمات المخلفات. ووجه وزير التنمية المحلية أيضًا جميع المحافظات بالتشديد على تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس «كورونا»، حتى لا تزيد أعداد الإصابات خاصة أثناء التجمعات، وتنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء بشأن مواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمولات.

وأشار إلى استعداد مبادرة «صوتك مسموع» لتلقى أى شكاوى، سواء ما يتعلق بالتعدى على أراضى الدولة سواء الزراعية أو البناء أو إشغالات الطرق والشوارع، أو فيما يتعلق بمشاكل النظافة فى الأحياء، إلى جانب مكافحة الفساد، وذلك على رقم «الواتس آب» الخاص بالمبادرة: ٠١١٥٠٦٠٦٧٨٣، أو على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، التى تحمل نفس الاسم: «صوتك مسموع».

«الداخلية» لانشات إنقاذ ودوريات مكثفة بالمتنزهات على مدار الساعة

أعلنت أجهزة وزارة الداخلية عن الاستنفار الأمنى لتأمين احتفالات المواطنين بأعياد شم النسيم، واحتفالات الأقباط بعيد القيامة المجيد.

وكشفت مصادر عن أن كل قطاعات مديريتى أمن القاهرة والجيزة تشارك فى تأمين احتفالات شم النسيم، خاصة قطاع الحماية المدنية بإدارات المفرقعات والإطفاء والإنقاذ النهرى والبرى.

وقالت المصادر إنه تم نشر لانشات الإنقاذ النهرى على مختلف ضفاف نهر النيل بالاشتراك مع شرطة المسطحات المائية، والتى تطلق دوريات على مدار الساعة منذ أمس، حتى انتهاء مظاهر الاحتفالات.

وذكرت أن قيادات أمنية تجرى مرورًا دوريًا على المعديات النهرية لفحص المراكب بها، والتأكد من تراخيصها والتزام المراكبية بالحمولة المقررة لكل مركب منعًا لوقوع حوادث غرق. وعلى مستوى الحدائق والمتنزهات العامة، نشرت قوات مكافحة جرائم العنف ضد المرأة والطفل وذوى الاحتياجات الخاصة، عناصرها، لمواجهة أى ظواهر تحرش أو إخلال بأمن المواطنين.

ولفتت إلى تأمين حديقة الحيوان بالجيزة، لما تشهده من إقبال كبير من المواطنين، حيث يتولى خبراء المفرقعات تعقيم الحديقة من الداخل ومحيطها من الخارج.

وانتشرت قوات تأمين المناطق الأثرية بجميع المقاصد السياحية، لتأمين الوفود الأجنبية خاصة التى تزور الأهرامات وأبوالهول، كما تجرى القوات عمليات تمشيط دورية بها.

«حدائق الحيوان» العمل من التاسعة صباحًا.. والتذكرة بـ5 جنيهات فقط

أعلن الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، استعداد الحدائق وخاصة حديقة الجيزة لاستقبال الزوار خلال احتفالات شم النسيم وعيد الفطر المبارك، موضحًا أنه تقرر فتح الحديقة من الساعة التاسعة صباحًا أمام الجمهور بالأسعار العادية وهى ٥ جنيهات فقط.

وقال «رجائى» إنه تم إدخال عدد من الحيوانات الجديدة للحديقة مثل سبع البحر من دولة أوروجواى، وهو من الحيوانات النادرة والدببة الروسية، مشيرًا إلى أن الحيوانات الجديدة تم جلبها بنظام التبادل فقط بدون أى أعباء مالية إضافية.

وفيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، أشار إلى أنه يتم بالفعل تطبيق كل الإجراءات الاحترازية منذ بدء الجائحة والتى تتوافق مع شروط وزارة الصحة وحدائق الحيوان بإفريقيا وتشمل الدخول بالكمامات مع الالتزام بارتدائها خلال فترة الزيارة، وتوفير أجهزة قياس درجات الحرارة والتأكد الدورى من تطبيق هذه الإجراءات وخصوصًا داخل الأماكن المغلقة بالحديقة مثل بيت الزواحف.

وأضاف: «كما يتم تطبيق التباعد الاجتماعى ورش الحديقة بالمطهرات والمرور الأمنى على مختلف الأماكن بالحديقة، ووضع لوحات إرشادية على أرضية الحديقة وأمام المسطحات الخضراء وأماكن إيواء الحيوانات، مع الالتزام بعدم إلقاء المخلفات خارج مناطق التخلص من المخلفات، بالإضافة إلى مراعاة عدم وجود كثافة كبيرة من زوار الحديقة».