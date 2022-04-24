الأحد 24 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«مكتوب عليا» الحلقة 23| سرقة أكرم حسني و«ميفوتكش العشا» كلمة سحرية جديدة

مكتوب عليا
مكتوب عليا

عرضت الحقة 23 من مسلسل “مكتوب عليا” الذي يخوض بطولته الفنان أكرم حسني بمشاركة نخبة من الفنانين ونجوم الكوميديا.

سرقة أكرم حسني بسبب محمود السيسي

بدأ مسلسل مكتوب عليا الحلقة 23 من حيث انتهت السابقة، حيث تعرض “جلجل” أكرم حسني لعملية سرقة، حيث قام السباك بضربه على رأسه، مما جعله ينزف ويغشى عليه، ويعود صديقه “سيد” محمود السيسي ليجده في هذه الحالة وينهار بالبكاء بسبب أنه وجد كل ما حدث بسببه.

وفي مشهد فلاش باك ظهر “سيد” محمود السيسي، وهو يخبر السباك أنه يوجد أموال كثيرة في شنطة خلف الأريكة، فاستغل السباك الموقف وقام بضرب “جلجل” أكرم حسني، وسرقته وفر هاربا، مما أثار غضب الأخير بعد اعتراف صديقه له.

“ميفوتكش العشا” كلمة سحرية جديدة على يد أكرم حسني

وفي مشهد مختلف، تلقى “جلجل” أكرم حسني مكالمة هاتفية من “بدوي” عمرو عبد الجليل، ولكنه يطلب من صديقه “سيد” محمود السيسي أن يرد عليه، فيجد أنه يطمأن على حالته ويريد معرفة إذا كان عاد لجلجل بصره أم لا، فيشاور جلجل لصديقه بأنه يكذب ويقول إنه ما زال مصاب بالعمى المؤقت، وأن حاله صعب، حيث يريد معرفة نية “بدوي” تجاهه.

وعندما استيقظ “جلجل” أكرم حسني، في اليوم التالي وجد كلمة سحرية جديدة على يديه وهي “ميفوتكش العشا” وكالمعتاد يسعى جلجل لمعرفة سبب هذه الكلمة.

الجدير بالذكر أن مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مرة المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وآخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.

يعرض مسلسل "مكتوب عليا" على شاشة قناة "dmc" يوميا في تمام الساعة 6.45 مساء، ويعاد في تمام الساعة 1.45 صباحا، و6 صباحا.

عمرو عبدالجليل أكرم حسني قناة dmc مكالمة هاتفية محمود السيسي مسلسل مكتوب عليا مكتوب عليا

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