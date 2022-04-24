الأحد 24 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الحكومة الليبية يلتقي أهالي منطقة الهلال النفطي

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

التقى رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان فتحي باشاغا بأهالي منطقة الهلال النفطي، اليوم الأحد، للاستماع للمشاكل التي تعاني منها المنطقة في ظل تردي الوضع المعيشي والخدمات.

وخلال كلمته لأهالي الهلال النفطي، أكد باشاغا صدق مخاوفهم، وشدد على حرص الحكومة على عدم التصرف في إيرادات النفط بصورة مخالفة للقانون، وذلك بحس بيان الحكومة عبر صفحتها الرسمية عبر موقع “فيس بوك”.

وطالبهم بضرورة استئناف التصدير على أن تتم إدارة الإيرادات وفق آلية ونزيهة وشفافة، حتى تعود بالمنفعة على جميع الليبين.

وصرح باشاغا، قائلاً: “نحن الآن نعمل بكل قوة وجدية على تقديم مشروع الميزانية لمجلس النواب، ميزانية عادلة و شفافة وواضحة جداً، سيكون فيها مبالغ مالية مخصصة لدعم البلديات بما يساهم في القضاء على المركزية و سهولة تقديم الخدمات لكل المواطنين.”

وأضاف: “ لدينا اتصالات مكثفة مع عدة أطراف محلية و دولية لوضع آلية شفافة تضمن عدم استغلال الإيرادات النفطية والاحتفاظ بهذه الإيرادات في حسابات الدولة الليبية بعيداً عن الصراعات السياسية بحيث نضمن أن تكون هذه الأموال لصالح عموم الشعب الليبي".

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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