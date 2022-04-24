الأحد 24 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اعتراض 500 مهاجر أثناء إبحارهم من ليبيا إلى أوروبا

مهاجر
مهاجر

تمكنت السلطات الأمنية الليبية من اعتراض أكثر من 500 مهاجر غير نظامي، أثناء شروعهم الإبحار من الشواطئ الليبية إلى أوروبا في تكرار لمشهد تدفق المهاجرين عبر سواحل البحر المتوسط.


وأكد مسئول بجهاز مكافحة الهجرة بوزارة الداخلية الليبية لفرانس برس الأحد، "ضبط 541 مهاجراً غير نظامي أثناء شروعهم في الهجرة عن طريق البحر إلى أوروبا".


وتمت عملية رصدهم قبالة سواحل مدينة مصراتة (200 كلم شرق العاصمة طرابلس).
ونقل المهاجرون ومعظمهم من بنجلادش إلى مركز حكومي لإيواء المهاجرين غير النظاميين في العاصمة طرابلس، وفقاً لمراسل فرانس برس.
وتتكرر المئات من عمليات اعتراض وإنقاذ المهاجرين إلى جانب تسجيل العشرات من حوادث غرقهم في البحر المتوسط، وعادة ما يستقلون مراكب صيد وقوارب متهالكة.
وغرقت ليبيا منذ ثورة 2011 في فوضى استغلها المهربون الذين ينظمون رحلات لعشرات الآلاف من المهاجرين معظمهم من إفريقيا جنوب الصحراء، لمحاولة عبور البحر الأبيض المتوسط صوب السواحل الجنوبية لأوروبا.
ويقبع هؤلاء المهاجرون في مراكز احتجاز في ظروف محل انتقاد المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة.
وتم إعادة وإنقاذ 32 ألف مهاجر وفقدان ووفاة نحو ألف آخرين قبالة سواحل ليبيا خلال العام الماضي، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.
ومنذ مطلع العام الجاري، تم اعتراض وإنقاذ أكثر من 4 آلاف، وتسجيل وفاة نحو 100 مهاجر قبالة سواحل ليبيا، بحسب المنظمة.

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وائل لطفي

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