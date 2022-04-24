الأحد 24 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بمناسبة شم النسيم.. تعرف على فوائد تناول البيض يوميًا

أرشيفية
أرشيفية

يعتبر البيض، أحد أبرز معالم الاحتفال بعيد شم النسيم- الموافق غدا الاثنين-، حيث اعتادت الأسر على سلق مجموعة كبيرة من البيض ومنحها للأطفال من أجل تزين البيض بالألوان المبهجة وإدخال الفرحة والسرور على قلوب الأطفال في هذه المناسبة السعيدة.

البيض ليس لإدخال البهجة على قلوب الأطفال فقط، وإنما له عدد من الفوائد، حال تناوله بشكل يومي، نرصد بعضها في السطور التالية، بحسب ما ورد في موقع "health ":

خفض مستوى الدهون:

يعمل تناول البيض بشكل يومي يعمل على خفض مستوى الدهون في الجسم، حيث أثبتت الدراسات أن الأشخاص الذين يقومون بتناول البيض بشكل يومي وباستمرار في أنظمتهم الغذائية يحصلون على نتائج أفضل ممن يلتزمون بنظام غذائي خالي من تناول البيض كما أن له نتائج جديدة في تخفيف الدهون بمنطقة الخصر، والبطن.

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دعم جهاز المناعة:

تبلغ نسبة تعزيز المناعة من المعادن والفيتامينات التي تحتاج إليها يوميا إلى 22% تصل إلى الجسم وإلى جهاز المناعة من خلال تناول بيضة واحدة فقط يوميا، كما أنه يساعد على تنظيم هرمونات الغدة الدرقية لذلك من المهم أن يتم تقديم البيض للأطفال بشكل يومي، وعدم التوقف عن ذلك لما له من فوائد كبيرة لصحة الطفل ومناعته.

طرق غير تقليدية لتلوين بيض شم النسيم والاحتفال بالأعياد

زيادة مستوى الطاقة:

عند تناول البيض بشكل يومي، فإن مستويات الطاقة في الجسم تزيد إلى حد كبير من قدرة الفرد على العمل والنشاط خلال اليوم دون الشعور بالتعب أو الضعف، حيث يمكن لبيضة مقلية ولحظة أن تمنح الجسم ما يحتاجه من الطاقة بنسبة تصل إلى 18% كما أنها تمنح الجسم مزيد من فيتامين ب.

يمنح البشرة إطلالة أصغر:

كثير من الوصفات التي يتم تقديمها للأشخاص الذين يعانون من جفاف البشرة، تضم البيض في صور مختلفة سواء كان البياض أو الصفار، وكذلك عند تناول البيض فإنه يمنح البشرة إطلالة أصغر وصفاء في البشرة يجعلك تشعرين بالسعادة كما أن له فوائد كبيرة للشعر حيث يجعله صحي وأكثر لمعان، لذلك من المهم الحرص على تناول البيض بشكل يومي وليس في أوقات شم النسيم فقط.

نظام غذائي الغدة الدرقية الفيتامينات شم النسيم بيض شم النسيم تلوين بيض شم النسيم

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وائل لطفي

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