الأحد 24 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس «صرف الإسكندرية» يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة» ببرج العرب

صورة خلال اللقاء
صورة خلال اللقاء

أجرى اللواء أ.ح مهندس محمود نافع رئيس مجلس ادارة شركة صرف صحي الإسكندرية جولة تفقدية لأعمال حياة كريمة بقري مركز ومدينة برج العرب، لمتابعة الموقف التنفيذى لأعمال مشروعات الصرف الصحى، ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة.
وتفقد أعمال تنفيذ التوصيلات المنزلية بقري بهيج وابو صير، مشددا على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظا على سلامة العاملين والمواطنين على حد سواء.
وقال نافع إن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري ستحدث تغييرا جوهريا وطفرة حقيقية في حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً وتوفير عيشة كريمة في ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذي تشهده جميع القطاعات.
وأكد أهمية المتابعة المستمرة لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة، وبذل كل الجهود لإنهاء الأعمال طبقا للمواصفات الفنية والفترة الزمنية المحددة.
وشدد علي ضرورة التنسيق الكامل مع استشاري المشروع وتحقيق أعلى درجات التعاون مع الجهات التنفيذية لتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة.

الصرف الصحي الإسكندرية رئيس الجمهورية رئيس مجلس إدارة السلامة والصحة المهنية المشروعات التنمية الشاملة

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجوه رمضان «7»

الأكثر قراءة

ماركو أسينسيو لـ«الدستور »: صلاح من أفضل لاعبى العالم.. وفوجئت بعدم تأهل مصر إلى المونديال

أسماء المفرج عنهم بـ«عفو رئاسي»

قيمة زكاة الفطر 2022 فى مصر والحد الأدنى لإخراجها للموسر والمُعسر

الحكومة تحظر نقل القمح بين المحافظات وتتوعد بعقوبات رادعة

الرئيس السيسى يؤكد تطلع مصر لتعزيز التعاون بين مصر والأردن والإمارات

«مياه سوهاج» تكشف تفاصيل حادث انفجار أسطوانة كلور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

إرهابيون وعلمانيون.. وبينهما «الأزهر» متفقٌ عليه

كريم فرغلى

التنمر على مذهب برامج المقالب

محمد المعتصم

«الاختيار».. إعادة الاعتبار لأبناء سيناء.. «لافى» و«العرجانى» على سبيل المثال

علي سعدة

سأظل أدافع بكل ما اوتيت من قوة عن الأزهر الشريف.. منارة الإسلام

د. منى حلمى

الكتابة والعاصمة العالمية للكتاب 2022

لواء.حمدى البطران

بريطانيا والإرهاب

رشا عبدالمنعم

المسرح المدرسى.. ضرورة تربوية لا رفاهية

القس. رفعت فكرى

بهجة العيد فى بورسعيد

صور

مباراة الأهلى والرجاء

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

محطة تل أبيب

المزيد

ظهور مرض التهاب الكبد المجهول في إسرائيل

سفير مصر لدى تل أبيب يشارك فى «قداس كنيسة القيامة» (صور)

الأردن يدين تقييد إسرائيل الوصول إلى كنيسة القيامة