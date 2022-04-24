رئيس «صرف الإسكندرية» يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة» ببرج العرب

أجرى اللواء أ.ح مهندس محمود نافع رئيس مجلس ادارة شركة صرف صحي الإسكندرية جولة تفقدية لأعمال حياة كريمة بقري مركز ومدينة برج العرب، لمتابعة الموقف التنفيذى لأعمال مشروعات الصرف الصحى، ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة.

وتفقد أعمال تنفيذ التوصيلات المنزلية بقري بهيج وابو صير، مشددا على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظا على سلامة العاملين والمواطنين على حد سواء.

وقال نافع إن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري ستحدث تغييرا جوهريا وطفرة حقيقية في حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً وتوفير عيشة كريمة في ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذي تشهده جميع القطاعات.

وأكد أهمية المتابعة المستمرة لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة، وبذل كل الجهود لإنهاء الأعمال طبقا للمواصفات الفنية والفترة الزمنية المحددة.

وشدد علي ضرورة التنسيق الكامل مع استشاري المشروع وتحقيق أعلى درجات التعاون مع الجهات التنفيذية لتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة.