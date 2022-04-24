الأحد 24 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

مسؤولو الشباب يحتفلون بالعيد: نزهة نيلية للجامعيين والخريجين

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية، الأحد، بعيد القيامة المجيد كما تحتفل مدارس التربية الكنسية المعروفة بمدارس الأحد بالعيد من خلال تنظيم الحفلات والفعاليات على مدار اليوم.

وقال باصون عزت، الخادم بمرحلة الشباب الجّامعي والخريجين، وباصون كلمة قبطية تعني أخي وهو اللقب الذي يحصل عليه كل خدام للكنيسة الأرثوذكسية أن الكنيسة قامت بتأجير مركب على مدار 120 دقيقة في النيل لأجل إسعاد المخدومين في العيد كما قامت بتوفير وسيلة مواصلات من الكنيسة إلى المركب والعكس.

أشار عزت، لـ"الدستور"، إلى أن الكنيسة تهدف خلال اليوم لتوصيل فكرة أن القيامة هى فكرة لها أن تطبق في حياة الأفراد فما أسعد الإنسان الذي يقوم من خطية كانت مسيطرة عليه مثل التدخين أو غيره.

وتاسوني عايدة صموئيل الخادمة بالمرحلة الثانوية وتاسوني كلمة قبطية تعني اختي وهو اللقب الذي يحصل عليه كل خدامات الكنيسة الأرثوذكسية، أوضحت أن كنيستها قامت بتخصيص ركن لشباب الكنيسة من الفتيان والفتيات بأحد الأماكن المخصصة للحفلات حتى يصبح الاحتفال غير تقليدي، لاسيما أن الكنيسة اختزلت الاحتفال في أمور صغيرة بسبب ذروة كورونا إلاّ أن هذا لا يعني أن الاحتفال لن يشهد إجراءات احترازية، بل تم التشديد على أن كل مشارك في الاحتفال بالعيد يجب عليه ارتداء كمامته الخاصة وأن يصحى معه الكحول.

وقالت عايدة إنه تم دعوة أحد رعاة الكنيسة للمشاركة في الحفل اللقاء كلمة روحية للمخدومين عن قوة وفاعلية القيامة في حياتهم الشخصية وأنها ليست حدث عابر طواه التاريخ، بل أنه يحدث يوميًا حينما يتوب أي إنسان.

القيامة أفراح القيامة احتفالات عيد القيامة المجيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجوه رمضان «7»

الأكثر قراءة

ماركو أسينسيو لـ«الدستور »: صلاح من أفضل لاعبى العالم.. وفوجئت بعدم تأهل مصر إلى المونديال

أسماء المفرج عنهم بـ«عفو رئاسي»

قيمة زكاة الفطر 2022 فى مصر والحد الأدنى لإخراجها للموسر والمُعسر

الحكومة تحظر نقل القمح بين المحافظات وتتوعد بعقوبات رادعة

الرئيس السيسى يؤكد تطلع مصر لتعزيز التعاون بين مصر والأردن والإمارات

«مياه سوهاج» تكشف تفاصيل حادث انفجار أسطوانة كلور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

إرهابيون وعلمانيون.. وبينهما «الأزهر» متفقٌ عليه

كريم فرغلى

التنمر على مذهب برامج المقالب

محمد المعتصم

«الاختيار».. إعادة الاعتبار لأبناء سيناء.. «لافى» و«العرجانى» على سبيل المثال

علي سعدة

سأظل أدافع بكل ما اوتيت من قوة عن الأزهر الشريف.. منارة الإسلام

د. منى حلمى

الكتابة والعاصمة العالمية للكتاب 2022

لواء.حمدى البطران

بريطانيا والإرهاب

رشا عبدالمنعم

المسرح المدرسى.. ضرورة تربوية لا رفاهية

القس. رفعت فكرى

بهجة العيد فى بورسعيد

صور

مباراة الأهلى والرجاء

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

محطة تل أبيب

المزيد

ظهور مرض التهاب الكبد المجهول في إسرائيل

سفير مصر لدى تل أبيب يشارك فى «قداس كنيسة القيامة» (صور)

الأردن يدين تقييد إسرائيل الوصول إلى كنيسة القيامة