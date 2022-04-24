«العدل» يشيد بقرارات الإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطيًا

يشيد حزب العدل بالخطوة الإيجابية، المتمثلة بالإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا سياسية، والبالغ عددهم نحو 40 محبوسًا من خلفيات سياسية متنوعة.

وفيما تتردد أنباء بأن الأيام القادمة سوف تشهد إجراءات قانونية للإفراج عن مزيد من المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم ممن ينطبق عليهم شروط العفو الشرطي أو الرئاسي؛ فإن حزب العدل يطالب بضرورة إنهاء إشكالية الحبس الاحتياطي لمتهمي قضايا الرأي، حلاً نهائياً، تمهيداً لفتح صفحة جديدة من العلاقة بين مكونات المجتمع المصري، وتهيئة المناخ العام إيجابياً لما يتم وينتظر من إصلاحات سياسية في ظل الجمهورية الجديدة.

وثمّنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إخلاء سبيل مجموعة من الشباب المحبوسين، متوجهة بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لإدخاله الفرحة على قلوب أسر هؤلاء الشباب قبل عيد الفطر.

يأتي ذلك تميهدًا لعودة لجنة العفو الرئاسي وتوسيع نشاطها لتشمل الغارمين والغارمات إلى جانب الشباب.

وترى التنسيقية أن هذه الخطوة المهمة تأتي في إطار رؤية شاملة لانطلاق حوار سياسي لبناء الجمهورية الجديدة.

ووجّه محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للرئيس السيسي، لإصداره قرارًا بالعفو الرئاسي وخروج مجموعة من الشباب المحبوسين، تمهيدًا لعودة لجنة العفو الرئاسي وتوسيع نشاطها ليشمل الغارمين والغارمات إلى جانب الشباب.

ونشر عبد العزيز، عبر حسابه في فيسبوك أسماء المخلى سبيلهم وهم: وليد شوقي، محمد صلاح، عمرو إمام، عبده فايد، هيثم البنا، أحمد علام، عبدالعليم عمار، رضوى هلول، وعبدالرحمن بسيوني، حسن بربري، وحامد محمدين.

وشارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في استقبال المفرج عنهم بقرارات من النيابة العامة ممن هم رهن الحبس الاحتياطي.

كما تقدم طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بكل الشكر والتقدير للرئيس السيسي، قائلاً: “من المنتظر اليوم أن نشهد إخلاء سبيل مجموعة من الشباب المحبوسين احتياطيا”.

قال الخولي، فى تدوينة له، إن ذلك يعد تمهيدا لعودة لجنة العفو الرئاسي، حيث سيتم توسيع نشاطها ليشمل الغارمين والغارمات إلى جانب الشباب المحبوسين، ومن الأسماء المنتظر إخلاء سبيلها اليوم (وليد شوقي - محمد صلاح - عمرو إمام - عبده فايد - هيثم البنا - أحمد علام - عبد العليم عمار - رضوه هلول - عبد الرحمن بسيوني - حسن بربري - حامد محمدين).