«التضامن»: نقدم كل الدعم للسيدات خاصة فى المشروعات المتناهية الصغر

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة تقدم كل الدعم للسيدات، مشيرة إلى أن هناك توجيهات من الرئيس لدعم مشروعات المرأة، خاصة متناهية الصغر.

وأضافت القباج، أن مراكز إعداد الأسر المنتجة يعمل معظمها بشكل جيد، مناشدة بضرورة شمول المشروعات بموضوعات تضم جزء عن التراث والحفاظ على البيئة.

وتابعت القباج، أن مشروعات الأسر المنتجة منتشرة على مستوى الجمهورية، وتعمل على تنمية المرأة الريفية، وعلى تدريب مهاراتها الحياتية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على التشجيع على الصناعات الحرفية والمنتجات الغذائية ، ومبادرات المرأة وسد حاجة المنزل.

وأوضحت أنه يتم فتح المجال للصناعات الغذائية والحيوانية، مؤكده أنه تم تنفيذ 14 ألف مشروع فى 2021، ، وإتاحة قروض ميسرة للسيدات تسدد على فترات لفتح مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر .

جاء ذلك خلال حفل تسليم عدد من الأسر المنتجة من بئر العبد بشمال سيناء ماكينات خياطة، وذلك في إطار اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي بتمكين المرأة اقتصاديا وتشجيع الحرف اليدوية والمساهمة في توفير فرص عمل.



وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه يتم فتح المجال للسيدات بالاشتراك فى فصول محو الأمية ، والاشتراك في المعارض لعرض منتجاتهم ، بالإضافة إلى برنامج فرصة الذى يتيح فرص عمل لدى الغير فى المصانع والشركات أو فرص لدى النفس ، بالإضافة إلى إعداد دليل قادة المنتجين الحرفيين.

برنامج فرصة

يمثل برنامج فرصة منظومة متكاملة للتمكين والتأهيل لدخول سوق العمل والحصول على وظائف لائقة، وهو يستكمل منظومة الحماية الاجتماعية من البرامج الاجتماعية المقدمة للفقراء لمساعدة القادرين على العمل علي الانتقال من الدعم إلى الاستقلالية المالية والاكتفاء الذاتي.

كما يساعد برنامج فرصة في تأسيس مشروعات متناهية الصغر ووحدات إنتاجية مجمعة مدرة للدخل.