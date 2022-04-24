الأحد 24 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تموين بورسعيد» تشن حملة على وسط البلد

حملة على وسط البلد
حملة على وسط البلد

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في بورسعيد حملة على منطقة وسط البلد ببورسعيد وحي الشرق والبازار والزهور، للاطمئنان على المطاعم والمحال التجارية ومحال تقديم الوجبات السريعة للمواطنين.

وتمكنت الحملة من ضبط أحد المحال نطاق دائرة حي الشرق بحوزته كميات من (الدواجن - السمان - داخل أطباق مذبوحة خارج المجازر الحكومية المرخصة وغير مدون عليها أي بيانات تفيد تاريخ الصلاحية والإنتاج والذبح - الصنف - أسم المجزر - رقم الترخيص - العنوان - مخالفاً بذلك القرار الوزاري رقم 1320 لسنة 1993 والقانون 10 لسنة 1966). 

وكانت الأعداد كالاتي :105 كجم دواجن مقطعة ومغلفة داخل أطباق، و26 طبق سمان × عدد 4 سمان، و30 طبق دواجن × 1 كجم، و3 طبق حمام × 6 حمام، وقد تم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة والتحفظ على المضبوطات.

كما تم ضبط كميات تقدر 120 كجم سجق داخل أطباق غير مدون عليها أي بيانات وتبدو عليه علامات الفساد والتلف تم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وحررت الحملة 36 محضرا عدم إعلان عن أسعار المواد الغذائية، كما تم تحرير 16 محضر شهادات صحية لعدم استيفاء اشتراطات صحية لعدد من العاملين داخل عدد من المطاعم داخل حي الشرق والمنشية والبازارت، بالإضافة لتحرير 5 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي، وتحرير 3 محاضر عدم الإعلان عن وجود مخزن.

الفساد المواطنين عرض صحي الصباحية العاملين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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