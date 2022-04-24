الأحد 24 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع عامل فى اصطدام دراجة نارية بشجرة بالقليوبية

اصطدام دراجة نارية
اصطدام دراجة نارية

شهد طريق كفر الصهبى مشتول السوق دائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية حادث تصادم مأساوي، حيث لقى عامل مصرعه، اصطدمت دراجته النارية في شجرة أثناء سيرة على الطريق، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إشارة من مستشفى شبين القناطر العام يفيد بوصول "هيثم. ط. ا" 38 سنة، عامل، جثة هامدة إثر عدة إصابات فى أنحاء الجسد.

انتقلت على الفور قوة أمنية، وتبين أن المتوفى كان يقود دراجة نارية على طريق كفر الصهبى مشتول السوق وبسبب السرعة اصطددمت الدراجة فى شجرة على جانب الطريق، ما أدى إلى وفاة قائدها، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.

محافظة القليوبية مصرع حادث تصادم مصرع عامل العثور على جثة مديرية أمن القليوبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإخوان كانوا أحد أسباب الفتنة الطائفية فى مصر منذ السبعينيات حتى 30 يونيو

الأكثر قراءة

أسماء المفرج عنهم بـ«عفو رئاسي»

لأول مرة.. «الدستور» ينشر وثائق نادرة لبداية حفر قناة السويس

أم تنهى حياة طفلتها بمعاونة عشيقها فى الشرقية.. وتحرك من النيابة ضد المتهمين

قيمة زكاة الفطر 2022 فى مصر والحد الأدنى لإخراجها للموسر والمُعسر

مصرع أسرة مكونة من 5 أفراد فى حادث مروع بصحراوى سوهاج

نائب محافظ القاهرة تتابع معدلات تطوير شارع الأشراف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

صهيونى اليمين الإسرائيلى المتطرف.. قد تجتاح غزة

هبة مدين

جهاد النفس وترويضها.. معركة الجسد الواحد

محمد المعتصم

«سوتس بالعربى».. إعادة اكتشاف الممثلين

عفاف السيد

شم النسيم.. أول الزمان ويوم بعث الحياة

ماجد حبته

إعدام بعد 32 سنة تعذيبًا!

د.أحمد الخميسى

المترجم السوفيتى العجوز يكشف أسرار الزعماء

محمد الطويل

محطات لبناء الذات

حسين دعسة

مستقبل ائتلاف حكومة بينيت ينهار أمام صلابة حراس المسجد الأقصى.. والأسباب؟

صور

مباراة الأهلى والرجاء

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

محطة تل أبيب

المزيد

سفير مصر لدى تل أبيب يشارك فى «قداس كنيسة القيامة» (صور)

الأردن يدين تقييد إسرائيل الوصول إلى كنيسة القيامة

منظمات ماليزية تندد بالاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى