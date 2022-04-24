مصرع عامل فى اصطدام دراجة نارية بشجرة بالقليوبية

شهد طريق كفر الصهبى مشتول السوق دائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية حادث تصادم مأساوي، حيث لقى عامل مصرعه، اصطدمت دراجته النارية في شجرة أثناء سيرة على الطريق، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إشارة من مستشفى شبين القناطر العام يفيد بوصول "هيثم. ط. ا" 38 سنة، عامل، جثة هامدة إثر عدة إصابات فى أنحاء الجسد.

انتقلت على الفور قوة أمنية، وتبين أن المتوفى كان يقود دراجة نارية على طريق كفر الصهبى مشتول السوق وبسبب السرعة اصطددمت الدراجة فى شجرة على جانب الطريق، ما أدى إلى وفاة قائدها، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.