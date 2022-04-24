الأحد 24 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملات تفتيشية مفاجئة على جزارين الشرقية للتأكد من صلاحية المعروض

فايزة عبد الرحمن
فايزة عبد الرحمن

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مديرى مدريتي التموين والطب البيطري بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت إدارة تموين الحسينية بحملة تفتيشية ورقابية لضبط الأسواق وأسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم ( ٧٦٣٣ ) جنح الحسينية ضد  ا ج ا د صاحب محل جزارة بناحية سعود ، وتم ضبط عدد ١٠ كيلو لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

محضر رقم ( ٧٦٣٢) جنح الحسينية ضد  أ ع ع ص صاحب شادر لحوم ضاني ببندر الحسينية ، وتم ضبط عدد  ٥ كيلو لحوم ضاني مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

محضر رقم ( ١٦٤٧) جنح م/عمر ضد  ع م ع ب صاحب محل جزارة بناحية م / عمر ، و تم ضبط عدد ٥ كيلو لحوم ضاني مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

محضر رقم ١٦٤٨ جنح م / عمر ضد  ع ع م صاحب محل جزارة بناحية منشأة عمر و تم ضبط عدد ٧ كيلوا لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وفى سياق متصل، كشفت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية عن تكثيف الحملات التموينية و الرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية ومصانع الأغذية والمخابز ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ،ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذًا لتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية  قامت إدارة تموين فاقوس بحملات مشتركة من مجلس المدينة والصحة والطب البيطرى والتموين لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار برئاسة محمد فوزي مدير إدارة تموين فاقوس وعضوية مفتشي قسم الرقابة التموينية بالإدارة.

السوداء المخابز الاسواق الشرقية لحوم التجارى حملة

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