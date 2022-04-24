الأحد 24 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«مرفق الكهرباء» يوضح كيفية ترشيد استهلاك الطاقة بأجهزة التكييف

الكهرباء
الكهرباء

أكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، على أن الصيانة الدورية لآجهزة التكييف بالمنشأت السكنية والتجارية والإدارية يساهم في رفع كفاءة الأجهزة الكهربائية ويعمل على خفض استهلاك الطاقة الكهربائية.

كما أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أنه يوجد عادة خلف كل جهاز كهربائي ملصق، ويوجد في أجهزة التكييف تحديًا تمت الكتابة فوقه إن كمية استهلاك الجهاز للطاقة الكهربائية في كل ساعة بالنسبة لجهاز التكييف ذات الواحد طن الرقم 3517 Wattsأو 3517W أو 3.5 KW أو KWH أي أن الجهاز يستهلك ثلاثة كيلو وات ونصف في الساعة الواحدة، فكل 1000W تساوي 1KW.

كما أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إن ترشيد استهلاك جهاز التكييف للطاقة الكهربائية يتم إيضًا من خلال إغلاق الأبواب والنوافذ والعمل على المحافظة على درجة الحرارة التي يصل لها جهاز التكييف والتي بدورها سوف تقلل استهلاك الكهرباء وتطيل فترة الفصل في جهاز التكييف.

مرفق الكهرباء استهلاك الطاقة اجهزة أجهزة التكييف

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإخوان كانوا أحد أسباب الفتنة الطائفية فى مصر منذ السبعينيات حتى 30 يونيو

الأكثر قراءة

أسماء المفرج عنهم بـ«عفو رئاسي»

لأول مرة.. «الدستور» ينشر وثائق نادرة لبداية حفر قناة السويس

أم تنهى حياة طفلتها بمعاونة عشيقها فى الشرقية.. وتحرك من النيابة ضد المتهمين

قيمة زكاة الفطر 2022 فى مصر والحد الأدنى لإخراجها للموسر والمُعسر

مصرع أسرة مكونة من 5 أفراد فى حادث مروع بصحراوى سوهاج

نائب محافظ القاهرة تتابع معدلات تطوير شارع الأشراف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

صهيونى اليمين الإسرائيلى المتطرف.. قد تجتاح غزة

هبة مدين

جهاد النفس وترويضها.. معركة الجسد الواحد

محمد المعتصم

«سوتس بالعربى».. إعادة اكتشاف الممثلين

عفاف السيد

شم النسيم.. أول الزمان ويوم بعث الحياة

ماجد حبته

إعدام بعد 32 سنة تعذيبًا!

د.أحمد الخميسى

المترجم السوفيتى العجوز يكشف أسرار الزعماء

محمد الطويل

محطات لبناء الذات

حسين دعسة

مستقبل ائتلاف حكومة بينيت ينهار أمام صلابة حراس المسجد الأقصى.. والأسباب؟

صور

مباراة الأهلى والرجاء

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

محطة تل أبيب

المزيد

سفير مصر لدى تل أبيب يشارك فى «قداس كنيسة القيامة» (صور)

الأردن يدين تقييد إسرائيل الوصول إلى كنيسة القيامة

منظمات ماليزية تندد بالاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى