«مرفق الكهرباء» يوضح كيفية ترشيد استهلاك الطاقة بأجهزة التكييف

أكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، على أن الصيانة الدورية لآجهزة التكييف بالمنشأت السكنية والتجارية والإدارية يساهم في رفع كفاءة الأجهزة الكهربائية ويعمل على خفض استهلاك الطاقة الكهربائية.

كما أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أنه يوجد عادة خلف كل جهاز كهربائي ملصق، ويوجد في أجهزة التكييف تحديًا تمت الكتابة فوقه إن كمية استهلاك الجهاز للطاقة الكهربائية في كل ساعة بالنسبة لجهاز التكييف ذات الواحد طن الرقم 3517 Wattsأو 3517W أو 3.5 KW أو KWH أي أن الجهاز يستهلك ثلاثة كيلو وات ونصف في الساعة الواحدة، فكل 1000W تساوي 1KW.

كما أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إن ترشيد استهلاك جهاز التكييف للطاقة الكهربائية يتم إيضًا من خلال إغلاق الأبواب والنوافذ والعمل على المحافظة على درجة الحرارة التي يصل لها جهاز التكييف والتي بدورها سوف تقلل استهلاك الكهرباء وتطيل فترة الفصل في جهاز التكييف.