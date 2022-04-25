الإثنين 25 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

عادات يومية بسيطة للسيطرة على الكوليسترول

الكوليسترول
الكوليسترول

لقد أصبح الكوليسترول كلمة مخيفة نظرًا لأن مستوياته المرتفعة يمكن أن تلحق الضرر بصحة قلبك وضغط الدم، وقد تؤدي إلى العديد من أمراض نمط الحياة، ومع ذلك  فإن أجسامنا بحاجة إلى مادة الكوليسترول، وهي مادة شمعية موجودة في الدم، لبناء الخلايا السليمة ولكن عندما ترتفع مستويات الكوليسترول الضار أو الكوليسترول السيئ بشكل كبير في الجسم، يكون المرأ عرضة لخطر تكوين رواسب دهنية في الأوعية الدموية، مما يعطل تدفق الدم في الشرايين ويمكن أن يؤدي إلى تكوين الجلطة التي قد تسبب نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

ونستعرض في السطور التالية، وفقا لموقع “hindustantimes” عادات يومية بسيطة للسيطرة على الكوليسترول

استهلك الألياف والأطعمة الغنية بالفيتامينات

يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة الدهنية المفرطة مثل اللحوم ومنتجات الألبان والسكر إلى زيادة مستويات الكوليسترول بشكل عام لأنه يساهم في ترسب الدهون في الكبد، لذا يجب عليك تضمين الأطعمة الغنية بالفيتامينات والألياف مثل البذور والمكسرات والخضروات الورقية والحبوب الكاملة في نظامك الغذائي لتنظيم مستويات الكوليسترول في الدم.

تجنب الأطعمة المعلبة

سواء كانت أغذية جاهزة للطبخ محفوظة أو مجمدة، يتم إضافة كميات كبيرة من المواد الحافظة إلى الطعام لزيادة مدة صلاحيته مما يزيد من مستويات الكوليسترول عند تناوله، احرص دائمًا على تناول الأطعمة الطازجة بدلًا من الأطعمة المعبأة لتجنب احتوائها على تلك المواد الحافظة.

اتمرن بانتظام

يمكن أن يؤدي عدم ممارسة الرياضة إلى زيادة الدهون، مما يزيد من ترسبات الدهون في الكبد ويزيد من نسبة الكوليسترول في الدم يمكن أن تحافظ ممارسة التمارين الرياضية بانتظام على وزنك ومستوى الكوليسترول في الدم تحت السيطرة.

ابتعد عن خيارات نمط الحياة غير الصحية

يلعب استهلاك الكحول والتدخين ومستويات التوتر المرتفع دورًا رئيسيًا في مستويات الكوليسترول لديك، تميل هذه المشكلات إلى زيادة الضغط على قلبك وإثارة القلق يمكن لتقليل الوجبات السريعة وتجنب الكحول والتدخين أن ينظم مستويات الكوليسترول لديك إلى حد كبير ويمنحك نمط الحياة الصحي الذي تطمح إليه.

نمط الحياة - الصحة

إن مسألة الكوليسترول أمر يمكن أن يزحف فجأة ويزيد من خطر إصابتك بالمرض دون سابق إنذار، لقد حان الوقت للتوقف أخيرًا عن أخذ صحتك كأمر مسلم به وتوخي الحذر لتنظيم الكوليسترول لديك واتخاذ خطوة نحو أسلوب حياة أكثر صحة.

كلمة مخيفة مستوياته المرتفعة الكوليسترول الخلايا السليمة تناول الأطعمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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