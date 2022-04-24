حبس المتهمين بسرقة أجهزة تكييف من شركة بحلوان

قررت جهات التحقيق بحلوان حبس متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة 13 وحدة تكييف من داخل شركة بمنطقة حلوان.

وكشفت التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتبين أنها مقيدة باسم أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"-مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بمحافظة الجيزة وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع شخصين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بمحافظة القاهرة.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبط المتهمين الأول والثاني حال استقلالهما السيارة المشار إليها والمستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبحوزتهما 2 عتلة حديدية - 2 مقص حدادي وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "القص" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما وأقرا بقيامهما بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميلهما سيئ النية- تاجر خردة – مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بمحافظة القاهرة أمكن ضبطه وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها بمخزن ملكه (كائن بدائرة قسم شرطة السلام ثان بمحافظة القاهرة)، وبمواجهته أقر بعلمه بكون المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة ، باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات اتهمهما والهارب بالسرقة فتم حبس المتهمين.