الأحد 24 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الإحصاء: 24.7% من سكان مصر أطفال.. ومليون فوق سن الـ 75

مولود
مولود

تشهد أعداد السكان في الداخل ارتفاعات مطردة ومتسارعة نتيجة الفجوة بين أعداد المواليد والوفيات سنويًا، إذ تشير أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن عدد السكان قد بلغ 102.8 مليون نسمة مع بداية عام 2022، غالبيتهم من الذكور بنحو 52.9 مليون نسمة مقابل 49.9 مليون نسمة من الإناث.

وتقع الشريحة الأكبر من تعداد السكان في الفئة العمرية بين 0 – 9 سنوات بنسبة 24.7%، منهم 14.013 مليون نسمة من الأطفال بالفئة العمرية الأقل من 4 سنوات و11.420 مليون نسمة بين 5 – 9 سنوات، بينما يمثل السكان في سن المراهقة حوالي 9.5% من إجمالي السكان بعدد 9.7 مليون نسمة.

ويبلغ عدد السكان الشباب في الفئة العمرية بين 20-24 سنة حوالي 8.9 مليون نسمة بنسبة 8.7 %من إجمالي عدد السكان، يليها الفئة العمرية بين 25-29 سنة والبالغ عددهم 8.8 مليون نسمة يمثلون 8.6% من إجمالي عدد السكان، بينما تأتي النسبة الأقل بين كبار السن فوق 75 سنة البالغ عددهم مليون نسمة بنسبة 1% من الإجمالي، يليهم الفئة العمرية بين 70-74 سنة بعدد 1.1 مليون نسمة، والفئة العمرية بين 65 – 69 سنة بعدد 1.8 مليون نسمة.

وجاءت محافظة القاهرة في المرتبة الأولى بين محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان وتستحوذ على 9.8% من الإجمالي بنحو 10.044 مليون نسمة في الأول من يناير الماضي، يليها محافظة الجيزة بعدد 9.2 مليون نسمة بنسبة 9.1%، ثم محافظة الشرقية بعدد 7.6 مليون نسمة، الدقهلية 6.8 مليون نسمة، البحيرة 6.6 مليون نسمة.

وتذيل القائمة محافظة جنوب سيناء بعدد 112.6 ألف نسمة بنسبة 0.1%، ومحافظة الوادي الجديد بعدد259.1 ألف نسمة، شمال سيناء بعدد 492.5 ألف نسمة، مطروح 511.5 ألف نسمة.

الاحصاء عدد السكان ذكور إناث محافظات مواليد اطفال

رئيس التحرير

وائل لطفي

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