الأحد 24 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الإحصاء: 1.2 مليار دولار واردات مصر من السلع الاستهلاكية غير المعمرة

واردات مصر
واردات مصر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من السلع الاستهلاكية غير المعمرة ارتفعت إلى حدود 1.2 مليار دولار خلال شهر يناير من عام 2022 مقابل 1.087 مليار دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، 142.1 مليون دولار.

وجاءت واردات مصر من أدوية ومحضرات صيدلة في المرتبة الأولى بين واردات السلع الاستهلاكية غير المعمرة، وارتفعت قيمتها إلى حدود 330 مليون دولار خلال شهر يناير 2022 مقابل 220.9 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 109.1 مليون دولار، يليها واردات لحوم التي ارتفعت قيمتها لـ 151.8 مليون دولار خلال شهر يناير 2022 مقابل 101 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 50.7 مليون دولار.

وبلغت واردات مصر من زيوت مكررة نحو 118.6 مليون دولار خلال شهر يناير 2022 مقابل 88.2 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 30.3 مليون دولار، كما بلغت وارداتها من أسماك بما فيها أسماك محفوظة 66 مليون دولار خلال شهر يناير 2022 مقابل 61.3 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 4.6 مليون دولار.

وارتفعت واردات مصر من ألبان ومنتجاتها إلى حدود 60.6 مليون دولار خلال شهر يناير 2022 مقابل 55.5 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 5.1 مليون دولار، وسجلت واردات شاي 30.1 مليون دولار خلال شهر يناير 2022 مقابل 16.6 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه.

يشار إلى أن الجملة العمومية لواردات مصر من دول العالم قد بلغت 64.2 مليار دولار خلال شهر يناير 2022 مقابل 65.7 مليار دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بتراجع قدره 143.6 مليون دولار.

الاحصاء واردات مصر سلع أدوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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