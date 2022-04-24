الأحد 24 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الإحصاء»: عدد السكان في مصر الآن يساوي 15 دولة أوروبية و14 عربية في 2050

السكان في مصر
السكان في مصر

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد سكان مصر بالداخل الآن، الذي سجل صباح اليوم 103 ملايين و250 ألف نسمة يساوي عدد سكان 15 دولة أوروبية عام 2050، وهم (بلجيكا 12.4 مليون نسمة، السويد 11,9 مليون نسمة، التشيك 10,8 مليون نسمة، سويسرا 10.3 مليون نسمة، النمسا 9.7 مليون نسمة، المجر 9,3 مليون نسمة، اليونان 9 مليون نسمة، الدنمارك 6,4 مليون نسمة، النرويج 6.3 مليون نسمة، بلغاريا 5.8 مليون نسمة، فنلندا 5,4 مليون نسمة، كرواتيا 3,4 مليون نسمة، استونيا 1.3 مليون نسمة، لوكسمبرج 0,8 مليون نسمة، أيسلندا 0,4 مليون نسمة).

وعلى الصعيد العربي، يساوي عدد سكان مصر الآن عدد سكان 14 دولة عربية في عام 2050، وهم (جنوب السودان 20 مليون نسمة، الأردن 13.9 مليون نسمة، تونس 12,7 مليون نسمة، الإمارات 10.3 مليون نسمة، ليبيا 9.6 مليون نسمة، موريتانيا 9 مليون نسمة، فلسطين 8.7 مليون نسمة، لبنان 6.5 مليون نسمة، عمان 6.4 مليون نسمة، الكويت 5.9 مليون نسمة، قطر 3.8 مليون نسمة، البحرين 2 مليون نسمة، جزر القمر 1.5 مليون نسمة، جيبوتي 1.3 مليون نسمة).

وكانت الساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلنت اليوم عن وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 103 ملايين و250 ألف نسمة بزيادة قدرها 250 ألف نسمة خلال 61 يوما؛ حيث سجل عدد سكان مصر 103 ملايين نسمة بالداخل في 22 فبراير من العام الجاري.

الاحصاء عدد السكان دول مصر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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