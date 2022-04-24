إصابة 5 إثر حادث تصادم بالحسينية فى الشرقية

أُصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين السحجات والكدمات والجروح، إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارة ربع نقل مع توك توك بطريق أبو شميس بدائرة مركز الحسينية بمحافظة الشرقية.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغًا بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل مع توك توك بطريق أبو شميس بدائرة مركز الحسينية، وأسفر الحادث عن إصابة رجل و4 سيدات بإصابات متفرقة بالجسم.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الحسينية المركزي، لإسعافهم وتلقى العلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات المتحركة والمارة.