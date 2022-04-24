تعيين 20 أستاذًا مساعدًا بعدد من كليات جامعة أسيوط

وافق مجلس جامعة أسيوط، في جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور طارق الجمال، رئيس الجامعة، على تعيين 20 أستاذًا مساعدًا بكليات الطب العلوم والهندسة والصيدلة والتربية النوعية والخدمة الاجتماعية.

وتضمنت القرارات بكلية الطب على تعيين 12 أساتذة مساعدين وهم: الدكتور علي هارون علي يوسف، أستاذًا مساعدًا بقسم التوليد وأمراض النساء، والدكتورة ياسمين سعد حسين سعد، أستاذًا مساعدًا بقسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل، بالإضافة إلى تعيين الدكتورة الزهراء عبدالرؤوف حسن، أستاذًا مساعدًا بقسم الطفيليات الطبية بالكلية.

وأيضًا تعيين الدكتورة آية يوسف محمد بدران، أستاذًا مساعدًا بقسم الأمراض الجلدية والتناسلية بالكلية، وتعيين الدكتور محمد مصطفى أحمد شهاب، أستاذًا مساعد بقسم الأمراض العصبية والنفسية بالكلية، وتعيين كلا من: الدكتور مصطفى كمال محمد، والدكتورة ريهام محمد عبدالمنعم المرشدي، والدكتورة منال أحمد محمود عبدالمجيد، والدكتورة دعاء محمد مجدى عيد عبدالعزيز، والدكتورة سحر فرغلي يوسف بيومي، أساتذة مساعدين بقسم الأمراض الصدرية بالكلية، ومنح الدكتور محمد أحمد يحيى عبدالمالك، اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد بقسم الباثولوجيا الاكلينيكية بالكلية.

كما شملت القرارات في كلية الطب ترقية الدكتور محمد رمضان عبدالحميد، إلى وظيفة أستاذ مساعد بقسم الأمراض الباطنة.

كما تضمنت القرارات في كلية العلوم تعيين كلا من: الدكتورة شيماء ريحان بشندي عبدالله، أستاذًا مساعدًا بقسم النبات والميكروبيولوجي، وتعيين الدكتورة شيماء محمد سيد عبدالحافظ، أستاذ مساعد بقسم علم الحيوان والحشرات، وتعيين الدكتور مصطفى ثابت، أستاذًا مساعد بقسم الجيولوجيا بالكلية.

كما شملت القرارات كلية الهندسة بتعيين الدكتور نبيل صبور نافع قلته، لوظيفة أستاذ مساعد بقسم الهندسة الكهربائية بالكلية.

وتضمنت القرارات في كلية الصيدلة تعيين الدكتورة نرمين السيد علي محمد العراقي، أستاذ مساعد بقسم الصيدلانيات بالكلية، ومنح الدكتور ياسر عبدالهادي، اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد بقسم الكيمياء العضوية الصيدلية بالكلية.

كما وافق على تعيين الدكتور سعيد مصطفى محمد حامد، أستاذ مساعد بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية، وفي كلية الخدمة الاجتماعية نصت القرارات على تعيين الدكتور عصام بدري، أستاذ مساعد بقسم تنظيم المجتمع بالكلية.