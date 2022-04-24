الأحد 24 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

صيانة وإصلاح 35 كشافًا فى قرى المحلة

إصلاح كشافًا
إصلاح كشافًا

نفذت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، حملة لصيانة وإصلاح أعطال أعمدة الإنارة العامة، وتركيب كشافات الإنارة الناقصة في الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع بعدد من قرى المركز خلال 24 ساعة.

وأشرف على الحملة اللواء وجدي الجراوني رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، حيث تمكنت من صيانة وإصلاح نحو 35 كشافًا وتركيب 8 كشافات جديدة في نطاق عدد من قرى المركز، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة ببعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة وإزالة شدات مخالفة.

وشدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على متابعة أعمال الصيانة أولاً بأول، لحل مشكلات المواطنين، والتواصل الدائم بين الوحدات المحلية والشركات والأجهزة المعاونة، من خلال غرف العمليات الدائمة لمواجهة الطوارئ.

وتمكنت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية، من وقف 4 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة في قرى بالمركز خلال 24 ساعة.

وقال اللواء وجدي الجراوني، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أنه تم وقف أعمال البناء دون ترخيص، وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 4 حالات لمبان تحت الإنشاء، وأدوار مخالفة في منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة.

صيانة وإصلاح كشاف وتركيب كشافات جديدة نطاق عددا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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