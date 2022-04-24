توريد 100 طن قمح للشون والصوامع في بورسعيد

كشف ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، عن ارتفاع معدلات التوريد من الأقماح المحلية لموسم 2022 في الشون والصوامع وأن التوريد مستمر حتى الانتهاء من موسم الحصاد فى وجود اللجان الفنية المتخصصة لفرز واستلام القمح المحلى والتى تعمل من الساعة ال8 ص وحتى ال4 مساءً خلال شهر رمضان المبارك، بما في ذلك العطلات الرسمية والإجازات.

وأوضح ثابت أن إجمالى توريد واستلام القمح من المزارعين وصل حتى الآن لـ99 طنا و937 كيلو جراما، بدرجة نقاوة عالية الجودة.

كان قد أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن احتياطي مصر من القمح يكفي لمدة ستة أشهر ونصف من الاستهلاك المصري حتى نهاية شهر يناير المقبل.

وأضاف المصيلحي، خلال كلمته على هامش حضور الرئيس السيسي بدء موسم حصاد القمح في منطقة توشكى، إن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يؤمن الاستهلاك اليومي من الخبز لـ71 مليون مواطن. ذلك بما يتراوح بين 250 و270 مليون رغيف يتم إنتاجها بشكل يومي.

وأضاف الوزير أن مصر لديها الآن 2.6 مليون طن من القمح المستورد، وتستهدف من 5.5 إلى 6 مليون طن من القمح المحلي.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بدء موسم حصاد القمح بالأراضي الزراعية في منطقة توشكي جنوبي الوادي في محافظة أسوان.

يأتي مشروع توشكى في إطار جهود الدولة لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة لها مردود وعوائد اقتصادية كبيرة، وتدعم الأمن الغذائي وزيادة الصادرات، وتحقق طفرة زراعية، فضلًا عن توفير الآلاف من فرص العمل فى اطار نهضة تنموية شاملة.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن مشروع توشكى يعد الأكبر من نوعه في قطاع الاستصلاح الزراعي في الشرق الأوسط، وأحد المشروعات القومية العملاقة التي نجحت الدولة بتوجيهات السيد الرئيس في إعادة الحياة لها بحل كافة المشاكل التي كانت تعوق المشروع عن تحقيق مستهدفاته، وكذلك توفير جميع المقومات اللازمة لنجاحه.

وهو الأمر الذي تطلب القيام بحجم أعمال هائل في كافة جوانب ومكونات المشروع للنهوض به سواء على الجانب الإنشائي والبنية الاساسية، أو الفنى، أو ما يتعلق بتوفير مياه الري ومصادر الطاقة، وكذلك إنشاء المحاور لربط المشروع بشبكة الطرق القومية، وتوفير الموارد المالية لكل تلك العناصر.