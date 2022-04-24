غرق طفل فى ترعة بالشرقية

تواصل جهات التحقيق بالشرقية التحقيق في مصرع طفل بمحافظة الشرقية، غرقًا بمياه ترعة ناحية الكسارة دائرة الصالحية الجديدة، وتم نقل الجثة بمعرفة الأهالى إلى مستشفى الصالحية والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة مستشفى الصالحية الجديدة، بوصول "ناصر. إ. ح"، 14 عامًا، يقيم بالصالحية الجديدة، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية انتشال عدد من الأهالي جثة الطفل من مياه ترعة ناحية الكسارة دائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وطلبت توقيع الكشف الطبى على الجثة لبيان سبب الوفاة.