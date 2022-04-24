قضايا الدولة تهنئ الرئيس والشعب بذكرى تحرير سيناء

هنأ المستشار حسين مصطفى فتحي رئيس قضايا الدولة والمستشارين أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى عيد تحرير سيناء الحبيبة 25 أبريل تلك الذكرى العزيزة على قلوب جميع المصريين التي نجحت فيها قواتنا المسلحة المصرية الباسلة والدبلوماسية العبقرية المصرية في استرداد الأرض والعزة والكرامة.. سائلين المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية قيادة وجيشًا وشعبًا من كل سوء وكل عام أنتم بخير.

صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.