الأحد 24 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة مطروح يهنئ الرئيس السيسى بعيد تحرير سيناء

رئيس جامعة مطروح
رئيس جامعة مطروح

هنأ الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الأحد، رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة وجموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الأربعين لتحرير سيناء.

وأشاد الدكتور مصطفى النجار بالدور العظيم الذي تقوم به قواتنا المسلحة وأبطالها في الحفاظ على أمن واستقرار وسلامة الوطن، مضيفًا أنهم قدموا أرواحهم ودماءهم فداءً لهذا الوطن، وضربوا أروع الأمثلة في التضحية والفداء.

وأكد رئيس جامعة مطروح أن هذه المناسبة ستظل دائما مصدر للفخر والعزة والكرامة للمصريين جميعًا، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الغالية بالأمن والسلام والرخاء، وأن يحفظ جيشها العظيم.

وكان قد بعث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أمس السبت، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الأربعين لعيد تحرير سيناء. 

نصت البرقية علي «فخــامــة  الرئيس  عبد الفتاح السيسـي» رئيس جمهورية مصر العربية  «يسعدني ويشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة مطروح وأجهزتها التنفيذية والأمنية والشعبية والشباب والمرأة  بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة»، أعياد تحرير سيناء المجيدة «تلك المناسبة الغالية على قلوب المصريين جميعاً والصفحة المشرفة في سجل التاريخ المصري والتي تؤكد براعة الدبلوماسية المصرية  وتضحيات جيش مصر العظيم من أجل رفعة مصر وسلامة أراضيها  واستقرارها وصون مقدساتها مع استرداد سيادتها الكاملة على كل شبر  من سيناء الحبيبة التي قدم من أجلها أبناء الوطن من أبطال القوات المسلحة البواسل دمائهم لأجل عودتها لمصرنا الغالية».

عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الرئيس السيسي جامعة مطروح عيد تحرير سينا

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