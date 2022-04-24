غلق باب تسجيل المعلمين ممن تخلفوا عن اختبارات الترقي اليوم

تغلق الأكاديمية المهنية للمعلمين، باب تلقي طلبات التسجيل من المعلمين الذين تخلفوا عن التقديم أو من لم يتخطوا المحاولة الأولى باختبارات الترقي للمعلمين، أمام جميع المحافظات الذين تخلفوا عن المواعيد السابقة، اليوم.

وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة مرحلة ثانية أمام المعلمين المستهدفين للترقيات لعام 2020/ 2021م، والذين تخلفوا عن التقديم في التسجيل لاختبارات الترقي بالمرحلة الأولى.

ووافق الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين على المذكرة التي تقدمت بها الأكاديمية المهنية للمعلمين بشأن إتاحة المحاولة الثانية للمعلمين الذين تخلفوا عن اختبارات الترقي، حيث تم فتح باب التسجيل أمامهم منذ السبت الماضي 2 أبريل، بحسب الجدول الزمني للمحافظات.

ونصت مذكرة العرض المقدمة من قبل اكاديمية المعلم، أنه في إطار جودة الاهتمام بالأداء العام بالأكاديمية المهنية للمعلمين ونظرا لتنفيذ اختبارات الترقي لعام 2021/2020م خلال الفترة الحالية لأعضاء هيئة التعليم المستهدفين للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة لمتطلبات الترقي وبناء على ما ورد إلينا من فروع الأكاديمية المهنية بالمحافظات بشأن المعلمين الذين لم يجتازوا المحاولة الأولى ويلتمسون، المستهدفين للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة لمتطلبات الترقي الذين لم يتمكنوا من أداء الاختبار و المستهدفين الذين لم يجتازوا المحاولة الأولى للاختبار لإتاحتهم الإعادة الاختبار بدون رسوم بداية من يوم السبت الموافق 2/4/2022 وحتى يوم الخميس الموافق 2/4/21 202م وذلك للعمل على تحقيق الرضا الوظيفي لهم وحرصا منا على الصالح العام.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد بدأت في تلقي طلبات تسجيل المعلمين المرشحين للترقي، لعام 2020-2021، السبت الموافق 26 فبراير الماضي، ويبلغ عدد المعلمين المرشحين للترقي أكثر من 70000 معلم على مستوى الجمهورية.

ويمكن للمعلمين الراغبين في الترشح للترقى لعام 2020-2021، التسجيل عبر منصة "المعلم" للتدريب عن بعد، عبر الرابط التالي: http://www.pat.edu.eg/platform.