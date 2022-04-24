هل تعاني من كآبة الصيف؟.. تعرف على الأعراض والأسباب والنصائح لإدارة الاضطراب الموسمي

يمكن أن يكون الطقس القاسي مصدر إزعاج كبير للكثيرين، وقد يترك المرء في حالة مزاجية متوترة، ولكن إذا استمرت الحالة المزاجية السيئة لفترة طويلة جدًا، ورفض القلق أن يزول، واستمر الشعور باليأس وانعدام القيمة، فقد حان الوقت للحصول على المساعدة.

ونستعرض في السطور التالية وفقا لموقع “hindustantimes” عرف على الأعراض والأسباب والنصائح لإدارة الاضطراب الموسمي

علامات وأعراض الاكتئاب الصيفي

قلة النوم

فقدان الاهتمام بالأنشطة اليومية أو الأنشطة التي تحبها

الارتباك

والإحباط

التهيج

الشعور بالوحدة

الحزن والغضب

الاضطراب من علامات القلق الاجتماعي

والشعور بالاكتئاب معظم اليوم، وتقريبا كل يوم.

الرغبة الشديدة في الكربوهيدرات وزيادة الوزن

الإرهاق الشديد ونقص الطاقة

مشاعر اليأس أو انعدام القيمة

صعوبة في التركيز

طرق للتكيف مع الاكتئاب الصيفي

حدد المحفزات

يمكن أن تشمل الحرارة والرطوبة، وقضايا العلاقات في الحياة، والضغوط المالية، ومشاكل صورة الجسد لأن الناس غالبًا ما يحتاجون إلى ارتداء ملابس أقل، ومشاكل الصحة البدنية، وتوقع الناس أن يكونوا أكثر إنتاجية في أيام الصيف.

نم لمدة 8 ساعات في الليل

يمكن أن تجعل الأيام الطويلة المشمسة والليالي الدافئة من الصعب النوم مما قد يؤثر على مزاجك، والهرمونات مثل الميلاتونين، ومشاكل الصحة البدنية مثل الحموضة.

مارس تقنيات الاسترخاء

جرب ممارسة الرياضة، والتأمل، والموسيقى، والمشي في الطبيعة، والمشي في المساء أو في الصباح، وشرب المشروبات المهدئة، والعلاج بالطين.

لديك روتين وجدول زمني

يمكن أن يساعدك اتباع روتين ثابت على الشعور بمزيد من الحماس والتكامل مما يساعدنا على أن نكون منتجين.

عبر عن مشاعرك

عندما يشعر المرء بالإرهاق من العواطف، يمكن أن يتسبب ذلك في انغلاقه. لكن القدرة على التعبير عن ذلك لشخص يهتم أو يحب أو حتى معالجًا يساعد أو ببساطة سجل مشاعرك.

حاول أن تختار الاستشارة

اطلب المساعدة من خبير، إذا كنت تعاني من اكتئاب الصيف. ليس عليك أن تخجل أو تشعر بالحرج حيال ذلك يمكن أن يساعدك تناول الأدوية أو العلاج في التعامل مع الاكتئاب.

ابق خالي من التوتر

حاول القيام بالأنشطة التي تحبها يمكنك الرقص أو الغناء أو الاستماع إلى الموسيقى أو العزف على آلة موسيقية أو تعلم لغة جديدة أو البستنة.

اتبع نظامًا غذائيًا متوازنًا

هل أنت واع؟ يمكن أن يؤدي تناول نظام غذائي مليء بجميع العناصر الغذائية الأساسية والنشاط البدني المنتظم إلى الحيلة.

خذ ضوء الشمس

حاول الخروج في الصباح والحصول على هذا الضوء الطبيعي بالتأكيد سوف تشعر بتحسن.