«القوى العاملة»: تعيين 5164 شابا بينهم 216 «قادرون باختلاف» بالإسكندرية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية، عينت 5164 شاباً، بينهم 216 "قادرون باختلاف"، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 12823 راغب عمل منهم 257 "قادرون باختلاف"، فضلا عن توفير 585 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها، وذلك خلال شهر مارس الماضي.

وقال إن المديرية فتشت في مجال السلامة والصحة المهنية على 404 منشأة، دوري، وعمل 56 حملة تفتيشية عادية ونوعية، وأسفر عن تحرير 303 محضراً للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات، وإعطاء مهلة لـ216 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها، وبحث 131 شكوى في نفس المجال، تم استيفاء 61 منها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد 70 شكوى.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية، عينت خلال شهر فبراير الماضي، 4374 شابًا، منهم 96 "قادرون باختلاف"، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 12129 راغب عمل منهم 235 "قادرون باختلاف"، فضلا عن توفير 381 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.

وقال الوزير إن المديرية فتشت في مجال السلامة والصحة المهنية على 374 منشأة، دوري، وعمل 52 حملة تفتيشية عادية ونوعية، وأسفر عن تحرير 346 محضرًا للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات، وإعطاء مهلة لـ147 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها.