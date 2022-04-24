الأحد 24 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس أبو قرقاص بالمنيا يتابع مشروعات «حياة كريمة» بالقرى

مشروعات مبادرة حياة
مشروعات مبادرة حياة كريمة

تابع اللواء محمد عزت، رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، عددًا من المشروعات الخدمية الجاري إنشاؤها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية بنى عبيد لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات وإزالة كافة المعوقات والمشكلات التي تواجهها. 

278996484_356368983204401_573216371771684851_n
مشروعات مبادرة حياة كريمة 

وكان عماد محمود، نائب رئيس المركز والمدينة، يرافقه على عبد الحكيم رئيس الوحدة القروية بقرية بنى عبيد، قد قاما بتفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بقري بنى عبيد ضمن مبادرة حياة كريمة . 

278990415_356369029871063_2124830431072518101_n
مشروعات مبادرة حياة كريمة 

وأكد رئيس المركز أن الهدف من الجولات متابعة العمل الجاري على أرض الواقع واكتشاف المشكلات التي تظهر والعمل على حلها بشكل لحظي حتى يتم الانتهاء من المشاريع في جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية وبكفاءة وجودة عالية، وبما يحقق رضا المواطن.

279015871_356369086537724_4680479051776142329_n
مشروعات مبادرة حياة كريمة 

ووجه رئيس المركز ببذل المزيد من الجهد وتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال مع ضرورة الالتزام بكافة المواصفات والاشتراطات الفنية مشددا على الشركات المنفذة سرعة إنهاء أعمال المشروعات في موعدها مشيرا إلي أن هذه الجولات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي بضرورة متابعة مشروعات المبادرة علي أرض الواقع.

278906992_356369273204372_3169847591297907301_n
مشروعات مبادرة حياة كريمة 

وأوضح رئيس المركز أن مبادرة حياة كريمة تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية فى الحضر، وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها توفير “حياة كريمة” للمواطنين وتحسين ظروف معيشتهم ورفع مستوى جودة الحياة لأهالينا في تلك القرى.

278940892_356369376537695_1985864458574206033_n
مشروعات مبادرة حياة كريمة 

من ناحية أخرى نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص تحت إشراف عرفات عبدالله نائب رئيس المركز والمدينة حملة مكبرة للنظافة ورفع الاتربة والتجميل وكنس وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق المدينة والتوابع وذلك لتوفير بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة خاصة فيروس كورونا وللحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري للمدينة وبمناسبة الأحتفالات بأعياد القيامة المجيد وشم النسيم.

278974465_356372899870676_658123167284941130_n
مشروعات مبادرة حياة كريمة 
278920645_356372789870687_235612909582793983_n
مشروعات مبادرة حياة كريمة 
279100673_356372706537362_1717057119810378405_n
مشروعات مبادرة حياة كريمة 
279029354_356372599870706_2779375328203963339_n
مشروعات مبادرة حياة كريمة 
278896977_356372519870714_6963016554256051213_n
مشروعات مبادرة حياة كريمة 
278868958_356372439870722_1799539518143246011_n
279052101_356372379870728_878170146906627218_n
278964729_356372289870737_1857765048372791373_n
278944340_356372213204078_4435494298777897407_n
278917053_356372113204088_5447603380499195403_n
279028875_356372026537430_6997808710833168130_n
278903856_356371906537442_8527722084316764104_n
278876317_356371823204117_1546084950542702589_n
279052759_356369603204339_1298045425271908054_n
279012977_356369513204348_429395387374268200_n

 

 

المنيا رئيس مركز أبوقرقاص يتابع مشروعات حياة كريمة ببني عبيد حملة نظافة مكبرة بالمدينة عماد محمود اللواء محمد عزت

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإخوان كانوا أحد أسباب الفتنة الطائفية فى مصر منذ السبعينيات حتى 30 يونيو

الأكثر قراءة

قيمة زكاة الفطر 2022 فى مصر والحد الأدنى لإخراجها للموسر والمُعسر

مصرع أسرة مكونة من 5 أفراد فى حادث مروع بصحراوى سوهاج

برواتب تصل إلى 12 ألف جنيه.. «القوى العاملة» توفر 5403 فرص عمل

إيقاف وإزالة 4 حالات تعدٍ بالبناء المخالف فى ملوى بالمنيا

الاحتفال باليوم العالمي للأرض الأبرز.. نشاط وزارة البيئة في أسبوع

وزير القوى العاملة يهنئ وزير الدفاع بعيد تحرير سيناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

صهيونى اليمين الإسرائيلى المتطرف.. قد تجتاح غزة

هبة مدين

جهاد النفس وترويضها.. معركة الجسد الواحد

محمد المعتصم

«سوتس بالعربى».. إعادة اكتشاف الممثلين

عفاف السيد

شم النسيم.. أول الزمان ويوم بعث الحياة

ماجد حبته

إعدام بعد 32 سنة تعذيبًا!

د.أحمد الخميسى

المترجم السوفيتى العجوز يكشف أسرار الزعماء

محمد الطويل

محطات لبناء الذات

حسين دعسة

مستقبل ائتلاف حكومة بينيت ينهار أمام صلابة حراس المسجد الأقصى.. والأسباب؟

صور

مباراة الأهلى والرجاء

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

محطة تل أبيب

المزيد

منظمات ماليزية تندد بالاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى

«الرد الاقتصادى».. كيف تثأر إسرائيل من صواريخ غزة؟

إسرائيل تغلق معبرىّ «بيت حانون» و«كرم أبوسالم» شمال وجنوب غزة