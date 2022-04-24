رئيس أبو قرقاص بالمنيا يتابع مشروعات «حياة كريمة» بالقرى

تابع اللواء محمد عزت، رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، عددًا من المشروعات الخدمية الجاري إنشاؤها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية بنى عبيد لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات وإزالة كافة المعوقات والمشكلات التي تواجهها.

مشروعات مبادرة حياة كريمة

وكان عماد محمود، نائب رئيس المركز والمدينة، يرافقه على عبد الحكيم رئيس الوحدة القروية بقرية بنى عبيد، قد قاما بتفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بقري بنى عبيد ضمن مبادرة حياة كريمة .

مشروعات مبادرة حياة كريمة

وأكد رئيس المركز أن الهدف من الجولات متابعة العمل الجاري على أرض الواقع واكتشاف المشكلات التي تظهر والعمل على حلها بشكل لحظي حتى يتم الانتهاء من المشاريع في جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية وبكفاءة وجودة عالية، وبما يحقق رضا المواطن.

مشروعات مبادرة حياة كريمة

ووجه رئيس المركز ببذل المزيد من الجهد وتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال مع ضرورة الالتزام بكافة المواصفات والاشتراطات الفنية مشددا على الشركات المنفذة سرعة إنهاء أعمال المشروعات في موعدها مشيرا إلي أن هذه الجولات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي بضرورة متابعة مشروعات المبادرة علي أرض الواقع.

مشروعات مبادرة حياة كريمة

وأوضح رئيس المركز أن مبادرة حياة كريمة تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية فى الحضر، وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها توفير “حياة كريمة” للمواطنين وتحسين ظروف معيشتهم ورفع مستوى جودة الحياة لأهالينا في تلك القرى.

مشروعات مبادرة حياة كريمة

من ناحية أخرى نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص تحت إشراف عرفات عبدالله نائب رئيس المركز والمدينة حملة مكبرة للنظافة ورفع الاتربة والتجميل وكنس وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق المدينة والتوابع وذلك لتوفير بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة خاصة فيروس كورونا وللحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري للمدينة وبمناسبة الأحتفالات بأعياد القيامة المجيد وشم النسيم.

مشروعات مبادرة حياة كريمة

مشروعات مبادرة حياة كريمة

مشروعات مبادرة حياة كريمة

مشروعات مبادرة حياة كريمة