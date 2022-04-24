الاتحاد الأوروبى يعتزم استئناف المحادثات التجارية مع الهند

أفادت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية بأن الاتحاد الأوروبي يعتزم استئناف المحادثات التجارية مع الهند لإضعاف علاقات نيودلهي و موسكو الاقتصادية المتنامية.

و قال مسؤول رفيع للوكالة، إن "الاتحاد يخطط لاستئناف المحادثات التجارية مع الهند في محاولة لتزويد الدولة الواقعة في جنوب آسيا ببديل عن روسيا".

و أشارت إلى أن التكتل يخطط إلى تشكيل مجلس تكنولوجي مع الهند لمناقشة تنظيم حماية البيانات ووسائل التواصل الاجتماعي و "جهود الرقمنة الأوسع نطاقًا".

و قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر، في وقت سابق، إن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ستزور الهند في الفترة من 24 إلى 25 أبريل لمناقشة الوضع في أوكرانيا و أمور أخرى.

و توقفت المفاوضات لتشكيل منطقة تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي و الهند في عام 2013.