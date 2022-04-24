الأحد 24 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الحلقة الـ22 من مسلسل «ملف سرى».. هانى سلامة يبدأ فى كشف كواليس مقتل رحمة حسن

مسلسل ملف سري
مسلسل ملف سري

بدأت الحلقة الـ ٢٢ من مسلسل ملف سري، في كشف لغز مقتل نور، والتي تجسد دورها الفنانة رحمة حسن، خطيبة المستشار يحيى، والذي يلعب دوره الفنان هاني سلامة، إذ جاء اتصال تليفوني، والذي يلعب دوره الفنان نور محمود، ليعلمه بتنفيذ صفقة مشبوهة داخل عزبة شريف المالكي في المساء، فيذهب مع يحيى، الذي مكث طوال النهار بجوار العزبة ليقابل الصياد، الذي ظل يبحث عنه، ويقال إنه من اكتشف جثة نور.

وبعد أن قابلة  في الصباح، ولم يجد ما يثلج صدره، رآه في المساء وهو يهرب مع زوجته، فيستدعيه يحيى، وهنا يلاحظ أن زوجته ترتدي خاتم خطيبته نور، فهنا يتحدث  ويخبره أنه رأي حادثة القتل كاملة، وسجل رقم السيارة التي كان يقودها القاتل، ولكم زوجته هي من اخذت حقيبة القتيلة وارتدت خاتمها، وأنهم وجدوا مسدسين ودفنوهما، وهنا طالبة يحيى بتسليم المسدسات، لإثبات حديثه، فأخذه للمكان، وفور وصولهم وقع إطلاق نار على الصياد، حتى استقرت أحد الرصاصات في جسده، ووقع قتيلا.

مسلسل «ملف سري»

«ملف سري» بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتدور الأحداث حول المستشار يحيى عز الدين القاضي، والذى يجسد دوره هانى سلامة، ويعتبر مثا والشرف ويتصدى لعمليات السرقة والفساد من بعض رجال الأعمال داخل السوق المصرى، ويتعرض للتهديدات بأهله ويتم قتل خطيبته في ظروف غامضة، ويستكمل مشواره مع الكشف عن الفساد ومحاربته.

يعرض مسلسل ملف سري يوميا على العديد من القنوات منها قناة «الحياة» في تمام الساعة 9 مساءً، ويعاد مرتين الأولى في تمام الـ 6:45 صباحًا، والثانية في الـ 12 ظهرًا.

كما يتم عرض حلقات مسلسل ملف سري عبر قناة cbc العامة، في تمام الساعة 10:15 مساء، على أن يعاد في تمام الساعة 5:45 صباحا و3:45 مساء اليوم التالي، ويعرض على cbc drama في تمام الساعة 6:20 مساء، ويعاد مرتين الأولى فى تمام الساعة 2:00 صباحا، والثانية 9:30 صباحا.

فيما يعرض عبر قناة dmc الفضائية، في تمام الساعة 11:50 مساءًا، ويعاد في تمام الساعة 10:30 صباحًا.

أما عبر قناة DMC Drama يعرض المسلسل يوميًا فى تمام الساعة 8:15 مساء، ويعاد مرتين الأولى فى تمام الساعة 6:30 صباحا، والثانية 3:00 عصرًا.

فيما يعرض على قناة المحور فى تمام الثامنة مساء، على القناة الأولى يعرض يوميًا فى تمام الـ12:30 صباحًا.

كما يتم عرض المسلسل على منصة «WATCH IT» الرقمية التي ترفع شعار «رمضانك عندنا».

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