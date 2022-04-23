المشوار الحلقة 22.. تألق دينا الشربيني في مشهد تعدي أحمد صفوت عليها

خطفت الفنانة دينا الشربيني الأنظار إليها في الحلقة 22 من مسلسل المشوار الذي يعرض ضمن سباق المارثون الرمضاني ومن إنتاج ميديا هب سعدي-جوهر، في مشهد جمعها بالفنان أحمد صفوت عندما حاول التعدي عليها مستغلاً غياب عزة "ندى موسى" عن المنزل وعدم وجود ماهر "محمد رمضان".

وانتهت أحداث الحلقة 22 عندما اتصل رحيم بوالده لإنقاذ والدته ورد "دينا الشربيني" من شامل "أحمد صفوت" ليقتحم ماهر المنزل وسط حالة من الإثارة والتشويق.

واستمر العمل في تقديم أحداث مشوقة للجمهور حول قضية الآثار المتهم فيها وجيه بيه التي يجسدها الفنان القدير أحمد كمال ببراعة وبكل سلاسة لتكون مشاهده والخاصة بالتحقيق.

تدور أحداث المسلسل عندما يضطر ماهر "محمد رمضان" لترك البلد رفقة زوجته ورد "دينا الشربيني" وابنه رحيم هربًا من رجل الأعمال وتاجر الأثار وجيه ويستقر عند خالته في منطقة الماكس بالإسكندرية في محاولة لإخفاء سره الكبير عن أعين الناس.

ويُعرض مسلسل المشوار على قناة dmc في تمام الساعة 8:10 مساءً، والإعادة الساعة 2 ظهرًا و1:45 صباحًا، وعلى قناة dmc دراما في تمام الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الساعة 4:30 صباحًا و10:30 صباحًا، وبجانب دينا الشربيني يشارك في بطولته النجوم محمد رمضان، بيومي فؤاد، أحمد كمال، أحمد مجدي، المسلسل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

ومؤخرًا قدمت دينا الشربيني أولى تجاربها المسرحية بموسم الرياض بمسرحية أحفاد ريّا وسكينة، وقد حققت المسرحية نجاحًا كبيرًا، وحظت بعروض كاملة العدد، كما قامت ببطولة مسلسل الزيارة، والذي احتل تريند شاهد VIP طوال فترة عرضه، ونافست مؤخرًا بفيلم حامل اللقب في شباك التذاكر المصري، وتستعد لإطلاق فيلم الرعب يوم 13، والذي يعتبر أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 3D.