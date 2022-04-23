الأحد 24 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

العائدون الحلقة 22| سياف يكلف علاء بإدارة الملف الإعلامي في «داعش» الإرهابي

العائدون
العائدون

واصل مسلسل «العائدون» المستوحى من ملفات جهاز المخابرات العامة، رصد جهود «رجال الظل» في مواجهة المخطط الدولي لاستهداف مصر والذي تتولى تنفيذه عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، بالتنسيق مع أجهزة مخابرات أجنبية.

وشهدت الحلقة 22 من مسلسل العائدون تكليف سياف " يجسد دوره أحمد الأحمد" ابن آلى نزار الذي يقوم بدور الفنان "جنيد زين الدين" أن يوجه علاء "ميدو عادل" بإعداد جميع المواد الإعلامية الخاصة بتنظيم داعش الإرهابي بعد نجاحه في الأيام السابقة في إعداد مواد جيدة، وطرح على سياف أن يضم للمجموعة الخاصة بالذراع الإعلامي لداعش نظرًا لخبراته الجيدة في المونتاج والتصوير والإخراج.

وهو نجاح جديد يحسب لعلاء ليكسب بِه ثقة نزار وسياف لا سيما أن ذلك مهمته الرئيسية في التواجد داخل داعش منذ تجنيده.

وشهدت الحلقة الماضية بعض من الأحداث الهامة منها:

- يوقف "عمر" أمير كرارة عملية اغتيال ينفذها "الصقر" القناص الخطير الذي يتعاون مع تنظيم داعش.

- يطلب "صفوان" مقابلة "نبيل" محمود عبد المغني لإبلاغه معلومات خطيرة.

- يتفق "عمر" أمير كرارة و"نادين" أمينة خليل على "عزومة" أكل مصري فور عودتها لمصر.

- تستفسر "نادين" أمينة خليل من "عمر" أمير كرارة حول انفصاله عن زوجته.

ويعرض مسلسل "العائدون" حصريا فى العرض الاول على قناة DMC ومنصة watch it بطولة كلا من أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

تدور أحداث المسلسل التى تتناول أحد ملفات المخابرات المصرية ومستوحي من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020 لكشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى استهداف مصر والمنطقة العربية

أمير كرارة مسلسل العائدون العائدون الحلقة أمينة خليل داعش

رئيس التحرير

وائل لطفي

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