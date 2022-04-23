تجديد حبس عامل «قضم إصبع» مديره بالزمالك

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم السبت، حبس عامل بمطعم، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتعدي على مديره وقضم عقلة إصبعه في مشادة كلامية بينهم وفر هاربًا.

واستمعت النيابة لأقوال مدير مطعم اعتدى عليه عامل وقطع عقلة إصبعه في مشادة كلامية بينهما بمنطقة الزمالك، والذي أكد أنه يرأس المتهم في العمل ويوم الواقعة طلب من المتهم الالتفات للعمل ولكنه لم يستجب وتفاجأ به يعض أصابعه.

كانت منطقة الزمالك قد شهدت واقعة غريبة بعدما أقدم عامل على "قضم إصبع" مديره في العمل بمطعم، بسبب توبيخه له في العمل أمام زملائه، وفر المتهم هاربًا.

وتلقى قسم شرطة قصر النيل بلاغًا من المستشفى، بإصابة عامل بقطع في "عقلة الأصبع" وبترها، انتقل رجال المباحث لمكان الحادث في مطعم بمنطقة الزمالك.

وتبين من التحريات والتحقيقات نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه، وعامل آخر بالمطعم، بسبب توبيخ الضحية للمتهم لتقاعسه عن العمل، مما جعل المتهم يقوم بقضم إصبع المجني عليه الذي يترأسه في العمل داخل المطعم، وفر هاربًا، لتأمر النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وضبط وإحضار المتهم.