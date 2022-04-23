«ميقاتي» يطلب استنفار الأجهزة المعنية لإنقاذ ركاب الزورق الغارق شمال لبنان

طلب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي استنفار الأجهزة المختصة لإنقاذ ركاب الزورق الذي تعرض للغرق وعلى متنه 60 شخصا بالقرب من ميناء طرابلس البحري شمالي لبنان.

وأكد ميقاتي أنه تابع موضوع غرق الزورق، مؤكدا أنه انطلق بطريقة غير شرعية من منطقة القلمون التابعة لمنطقة طرابلس.

وأوضح أنه أجرى اتصالا بقيادة الجيش اللبناني للاطلاع على ملابسات الحادث طالبا استنفار الاجهزة المختصة لانقاذ الركاب.

كما أجرى اتصالا بوزير الأشغال العامة والنقل علي حمية لاستنفار جميع المعنيين في مرفأ طرابلس للمساهمة في عملية الإغاثة.

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني غرق مركب على متنه 60 شخصا بالقرب من ميناء طرابلس شمالي العاصمة اللبنانية بيروت.

ووجه الصليب الأحمر 10 سيارات اسعاف إلى ميناء طرابلس لإنقاذ ركاب المركب.