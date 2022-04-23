الجيش اليمني: مليشيا الحوثي ارتكبت 94 خرقاً للهدنة الأممية

أعلنت قوات الجيش اليمني رصد 94 خرقاً للهدنة الأممية ارتكبتها مليشيا الحوثي، المدعومة ايرانياً في محافظات تعز والحديدة وحجة ومأرب وابين وصعدة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن تقرير المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن المليشيات الحوثية ارتكبت، أمس الجمعة، 31 خرقاً في محوري البرح غرب تعز وحيس جنوب الحديدة، و24 في جبهات القتال غرب حجة، و19 جنوب وغرب وشمال غرب مارب، و16 خرقاً في محور تعز، و3 خروقات في جبهتي ثرة وحلحل لودر بمحور أبين، وخرقاً واحداً في جبهة الملاحيظ جنوب غرب صعدة.

وأشار التقرير إلى أن المليشيات صعّدت قصف مواقع الجيش اليمنى في كافة الجبهات بالمدفعية والعيارات المختلفة، واستخدمت صواريخ الكاتيوشا لاستهداف مواقع في خطوط التماس بأطراف مقبنة وشمير غرب تعز، كما استهدفت بصاروخين (كاتيوشا) موقعاً عسكرياً في جبهة الأعيرف جنوب مارب.

ولفت إلى أن المليشيات الحوثية أطلقت النار على النازحين في وادي الحناية غرب تعز بأسلحة رشاشة عيار 12.7، وتعمّدت استهداف أعيان مدنية شرق حيس بمعدلات البيكا.

وأكد التقرير أن مجاميع حوثية مسلحة نفذت تسلل باتجاه مواقع قوات الجيش جنوب شرق حيران في أوقات متفرقة من يوم الجمعة، منوها بإحباط قوات الجيش، لمحاولات تسلل حوثية أخرى صوب مواقع عسكرية في أطراف شمير ومقبنة غرب تعز، مشيرا إلى جرح اثنين من أبطال قوات الجيش اليمني، نتيجة استهداف مليشيا الحوثي، أحد المواقع في الجبهة الجنوبية لمارب بطائرة مسيّرة مفخخة.

كما رصدت قوات الجيش اليمني، استمرار مليشيا الحوثي في نقل تعزيزات وبناء تحصينات، وكذا تحليق مكثّف للطيران الاستطلاعي المسيّر في مختلف الجبهات.