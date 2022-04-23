الأحد 24 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الجيزة يحضر قداس عيد القيامة بالكنيسة الإنجيلية (صور)

محافظ الجيزة يشهد
محافظ الجيزة يشهد احتفالية عيد القيامة

زار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مساء اليوم السبت مقر الكنيسة الإنجيلية بشارع المحطة، وكان فى استقباله الدكتور القس بشير أنور نودى راعى الكنيسة الإنجيلية؛ لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد.

 وشهد محافظ الجيزة قداس عيد القيامة المجيد بمقر الكنيسة مقدما التهنئة لجموع الشعب المصرى وأبناء المحافظة بهذه المناسبة مؤكداً على العلاقة التي تربط المصريين، مسلمين وأقباط، والتي تُعد تجسيدًا حقيقيًّا للوحدة والإخاء التي يَشتدُّ بهما الوطن في مواجهة الصعاب والتحديات في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، داعيًا المولى عز وجل أن تزداد أواصر المحبة والسلام بين أبناء الوطن جميعا؛ كي تظل مصر عامرة بالأمن والأمان والاستقرار.

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من جانبه، عبر الدكتور القس بشير أنور نودى عن سعادته لحرص المحافظ اللواء أحمد راشد وقيادات المحافظة التنفيذية والشعبية الحضور ومشاركتهم الاحتفال بعيد القيامة المجيد، كما أثنى على المجهودات المبذولة للنهوض بمختلف المجالات في المحافظة. 

وأكد القس بشير أن الوحدة الوطنية وروح المحبة والتعاون والترابط التي تجمع أبناء الوطن ستظل الصخرة التي تتحطم عليها كل المؤامرات لتظل مصر واحة للأمن والأمان.

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ورافق المحافظ خلال زيارته إبراهيم الشهابى نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد وتيسير عبدالفتاح رئيس مدينة الجيزة ومديرى المديريات وعدد من أعضاء مجلس النواب بالجيزة ورئيس جهاز التفتيش ورئيس هيئة النظافة.

كان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعلن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة من أحياء ومراكز ومدن ومياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية والمستشفيات العامة والمركزية، ومرفق الإسعاف، في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال أعياد القيامة المجيد، وشم النسيم.

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وكلف المحافظ بالتأكيد على تواجد رؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات الخدمية، وجميع الأطباء ومضاعفة أعدادهم في أقسام الطوارئ، والتأكد من توفير جميع الأمصال واللقاحات بالمستشفيات خلال فترة الأعياد.

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عيد القيامة الإنجيلين محافظ الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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وائل لطفي

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