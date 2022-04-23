الأمم المتحدة وألمانيا يتفقان على ضرورة إعادة ليبيا لمسار الانتخابات

ضمن إطار دستوري قوي

بحثت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، خلال زيارتها للعاصمة الألمانية برلين مع وزير الدولة الالماني توباس ليندر، وأندرياس ميشيل وكيل وزارة الدولة الالمانية الأوضاع في ليبيا ومدى ما تحقق من خطوات في مسار برلين.



ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن تغريدة المستشارة الأممية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه تم الاتفاق خلال المباحثات على ضرورة إعادة ليبيا إلى مسار الانتخابات الوطنية ضمن إطار دستوري قوي ، وإطار زمني ثابت، كما أكدنا على أهمية الحفاظ على الهدوء المطلق على الأرض، والعمل على جميع مسارات برلين ، بما في ذلك الأمن والاقتصاد والقانون الإنساني الدولي ومسارات حقوق الإنسان).



وأعربت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة عن ارتياحها لمساندة المانيا لما تقوم به البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالاضافة إلى نتائج المشاورات الأخيرة للجنة المشتركة لمجلس النواب ، والمجلس الأعلى للدولة التي عقدت في القاهرة بين 13 و 18 من شهر أبريل الجاري .